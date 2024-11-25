В Україні значна частина працівників буде позбавлена бронювання - нардеп

Кабінет Міністрів України запровадив нові вимоги до бронювання працівників від мобілізації. Згідно з постановою, працівники, яких підприємства хочуть забронювати, повинні відповідати суворим критеріям.

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Про це заявив народний депутат і член Комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак в ефірі каналу Київ24

Однією з ключових умов є те, що співробітник мав бути офіційно працевлаштований до 18 травня 2024 року, дати набрання чинності новим законом про мобілізацію.

Це означає, що нові працівники, навіть у критично важливих установах, більше не зможуть отримати бронювання.

"Якщо працівник після цієї дати зʼявився на певному підприємстві і отримував бронь – наразі він такої можливості позбавляється. Це означає, що серед тієї кількості заброньованих, яка була до того, а ми говорили, що вона зросла від 900 000 до 1,6 млн, значна частина втратять статус заброньованих", – зазначив нардеп.

До якого терміну діють відстрочки?

Згідно з новими правилами, всі відстрочки від призову, які були надані рішеннями Міністерства економіки чи через платформу "Дія", залишаються чинними лише до 28 лютого 2025 року.

Ці зміни можуть суттєво вплинути на підприємства критичної інфраструктури, адже їм доведеться адаптуватися до оновлених вимог і забезпечити виконання своїх функцій без залучення нових працівників під бронювання.

Контроль та анулювання критичного статусу

В свою чергу, усі рішення щодо визначення підприємств критичними обов’язково моніторитимуться з можливістю анулювання бронювання. Така опція буде передбачена у "Дії".

Щомісячно відбуватиметься моніторинг відповідності підприємств встановленим вимогам щодо середньої зарплати, рівня сплати податків та кількості військовозобов’язаних.

Якщо буде встановлено, що підприємство не відповідає вимогам, на нього буде сформовано запит для надання пояснень. У разі негативного результату моніторингу підприємство буде позбавлене статусу критичного. Крім цього, працівник індивідуально втратить бронювання, якщо звільниться з підприємства, що його забронювало.

Зазначимо, що з закликом до влади щодо негайного розв’язання проблеми визначення критичності підприємств та відновлення бронювання звернулися провідні вітчизняні бізнес-асоціації.

Нагадаємо, що 15 листопада уряд оголосив про завершення аудиту рішень щодо визначення підприємств, установ і організацій критично важливими. За його результатами 95% від всіх критично важливих підприємств цей статус зберегли.

Втім, на підставі даних аудиту Кабмін вирішив оновити критерії бронювання. Як кажуть у Міністерстві економіки, це зроблено, "щоб механізм працював і на користь нашої обороноздатності, і на користь економіки".