Уряд частково відновив бронювання військовозобов’язаних

26 жовтня уряд ухвалив протокольне рішення щодо часткового відновлення процедури бронювання військовозобов’язаних працівників.

Про це пише Урядовий портал.

Відповідно до рішення, працівники, які були заброньовані до 31 травня 2024 року, матимуть можливість продовжити цей статус на аналогічний період. Пропозицію щодо цього на засіданні 25 жовтня представив перший заступник міністра оборони.

Мета рішення — забезпечити безперебійне функціонування стратегічно важливих секторів економіки, в тому числі оборонної галузі.

Також уряд продовжить аудит статусів критично важливих підприємств, що розпочався через аномальне зростання їх кількості та кількості заброньованих працівників. Аудит, який триватиме до 15 листопада, має на меті перевірити обґрунтованість надання такого статусу та виключити можливі зловживання.

За підсумками аудиту відповідні міністерства визначать, чи мали місце порушення або потенційні корупційні дії. На основі отриманих результатів уряд планує оновити критерії бронювання, щоб зробити систему більш прозорою та ефективною для посилення обороноздатності держави й підтримки економічної стабільності.

Призупинення бронювання

Нагадаємо, що напередодні на порталі "Дія" було призупинено можливість бронювання від мобілізації військовозобов'язаних працівників. Це було пояснено проведенням до 15 листопада "аудиту заброньованих".

За тиждень до цього стало відомо про призупинення процесу надання підприємствам статусу критичних, що є необхідним етапом для бронюванням працівників. У Міністерстві оборони, яке ініціювало такі кроки, заявляли, що пішли на це через значне зростання числа заброньованих: ще у липні їхня кількість становила понад 500 тисяч людей, а за кілька місяців перевищила 1 мільйон.