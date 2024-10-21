У "Дії" закрили бронювання працівників від мобілізації: що відомо

На порталі "Дія" призупинили можливість бронювання військовозобов'язаних працівників від мобілізації як мінімум до 15 листопада.

Якщо у розділі послуг "Бронювання" намагатися подати заяву, то система інформує про наступне: "Послуга тимчасово закрита. До 15 листопада триватиме аудит заброньованих військовозобов'язаних. Повідомимо про відновлення сервісу, тож стежте за оновленнями".

Чому призупинили бронювання?

Народний депутат від "Слуги народу", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко висловив власну думку щодо призупинення бронювання через "Дію".

Він нагадав, що визначають "критичність" підприємства відповідні профільні міністерства, та обласні та військові адміністрації.

"Там є відповідний перелік критеріїв, і таким чином підприємство може потрапити під критичність. Далі таке підприємство отримує квоту 50% від загальної чисельності військовозобов’язаних", - написав Федієнко.

За його словами, дуже важливо перевірити, в першу чергу як надавалась критичність обласними, військовими, цивільними адміністраціями.

Він підкреслив, що не менш важливо провести аудит на підприємствах, чиї працівники, маючи бронювання, виїхали за межі України та не повернулись, а також запровадити відповідний механізм запобіжник під час визначення бронювання.

"Я думаю що ні для кого не секрет, коли керівник підприємства залишав невелику квоту, а в разі, коли його працівника десь зупиняли представників центру комплектування, одразу подавав його на бронювання. Цифровізація - це корисна річ, але не варто під час війни цим було зловживати. І звісно, заборонити виїзд заброньованим за межі України або під гарантії керівника підприємства, що його працівник повернеться", - зауважив Федієнко.

В Україні проведуть аудит "критичних" підприємств

Раніше повідомлялося, що до 15 листопада в Україні проведуть аудит підприємств, які мають статус критичних і отримали його від органів місцевого самоврядування. Але у Міноборони обіцяли, що бронювання працівників на цей час не призупинятимуть.

Натомість у ЗМІ з’явились неофіційні повідомлення про рішення уряду фактично призупинити процес бронювання співробітників до 15 листопада.

Проводять аудит на тлі зростання кількості людей, заброньованих від мобілізації: ще у липні їхня кількість становила понад 500 тисяч людей, а за кілька місяців зросла удвічі і нині перевищує мільйон.