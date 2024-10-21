В "Дії" закрыли бронирование работников от мобилизации: что известно

На портале "Дія" приостановили возможность бронирования военнообязанных работников от мобилизации как минимум до 15 ноября.

Если в разделе услуг "Бронирование" пытаться подать заявление, то система информирует о следующем: "Услуга временно закрыта. До 15 ноября будет продолжаться аудит забронированных военнообязанных. Сообщим о возобновлении сервиса, следите за обновлениями".

Почему приостановили бронирование?

Народный депутат от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко выразил собственное мнение по приостановке бронирования через "Дію".

Он напомнил, что определяют "критичность" предприятия соответствующие профильные министерства и областные и военные администрации.

"Там есть соответствующий перечень критериев, и таким образом предприятие может попасть под критичность. Дальше такое предприятие получает квоту 50% от общей численности военнообязанных", – написал Федиенко.

По его словам, очень важно проверить, в первую очередь, как придавалась критичность областными, военными, гражданскими администрациями.

Он подчеркнул, что не менее важно провести аудит на предприятиях, чьи работники, имея бронирование, уехали за пределы Украины и не вернулись, а также ввести соответствующий механизм предохранитель при определении бронирования.

"Я думаю, что ни для кого не секрет, когда руководитель предприятия оставлял небольшую квоту, а в случае, когда его работника где-то останавливали представителей центра комплектования, сразу подавал его на бронирование. Цифровизация — это полезная вещь, но не стоит во время войны этим было злоупотреблять. И, конечно, запретить выезд забронированным за пределы Украины или под гарантии руководителя предприятия, что его работник вернется", — отметил Федиенко.

В Украине проведут аудит "критических" предприятий

Ранее сообщалось, что до 15 ноября в Украине проведут аудит предприятий, имеющих статус критических и получивших его от органов местного самоуправления. Но в Минобороны обещали, что бронирование работников на это время не будут приостанавливать.

В СМИ появились неофициальные сообщения о решении правительства фактически приостановить процесс бронирования сотрудников до 15 ноября.

Проводят аудит на фоне роста числа людей, забронированных от мобилизации: еще в июле их количество составляло более 500 тысяч человек, а за несколько месяцев выросло вдвое и сейчас превышает миллион.