Призупинення бронювання в "Дії". Бізнес просить продовжити чинні відстрочки на період аудиту

Бізнес стурбований зупинкою електронного бронювання через портал "Дія" та просить продовжити чинні бронювання на період аудиту “критичних підприємств”.

Про це повідомляє пресслужба Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

Там нагадують, що 20 жовтня була зупинена процедура електронного бронювання критичного персоналу компаній через портал "Дія". Також, за наявною інформацією, Міністерство економіки України призупинило процес видачі наказів про бронювання для тих підприємств, які подавались через паперовий варіант процедури.

Ще раніше було прийняте протокольне урядове рішення про проведення так званого аудиту підприємств, критично важливих для економіки та життєдіяльності населення в особливий період та про призупинення видач наказів про надання статусу критично важливого підприємства щонайменше до 15 листопада цього року.

"Бізнес надзвичайно стурбований поточним станом справ, зокрема відсутністю офіційної комунікації з боку органів влади. Наразі бізнес, який є основним джерелом коштів на оборону держави, не розуміє, як відбуватиметься процедура бронювання та як планувати надалі операційну діяльність", - наголошують в ЄБА.

Зазначається, що окрім деструктивного впливу на бізнес всередині країни, дана ситуація створює негативні сигнали для міжнародних партнерів, інвесторів та замовників.

"Раптове підняття податків для білого бізнесу, а тепер – "перерва" у бронюванні співробітників підриває впевненість іноземних партнерів у здатності українського бізнесу виконати умови договору, що ставить під загрозу подальші замовлення та співпрацю", - підкреслюють в ЄБА .

В ЄБА також виникли питання щодо легітимності призупинення процедури бронювання для проведення аудиту, оскільки ані профільним законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", ані вищезгаданим рішенням уряду вона не передбачена.

Повідомляється, що протягом доби ЄБА отримала десятки звернень від представників бізнесу, які або уже знаходяться у процесі перебронювання, або планували подаватися на перебронювання найближчим часом.

Як можливе тимчасове рішення цієї ситуації бізнес пропонує розглянути можливість автоматично продовжити дію чинних бронювань в реєстрі "Оберіг" на 60 календарних днів для всіх критичних співробітників компаній, у яких бронювання закінчуються протягом дії цього так званого "аудиту", тобто з 17 жовтня по 18 листопада.

Раніше в ЄБА заявляли, що за умов, коли економічне бронювання ще не прийняте, а бронювання за статусом критичності поставлене на паузу, компанії фактично позбавлені можливості кадрового планування. ЄБА наголошувала, що бізнес потребує стабільного, передбачуваного, прозорого та водночас оперативного механізму бронювання критичних співробітників.