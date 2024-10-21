Остановка бронирования в "Дії". Бизнес просит продлить действующие отсрочки на период аудита

Бизнес обеспокоен остановкой электронного бронирования через портал "Дія" и просит продлить действующие бронирования на период аудита критических предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Там напоминают, что 20 октября была остановлена процедура электронного бронирования критического персонала компаний через портал "Дія". Также, по имеющейся информации, Министерство экономики Украины приостановило процесс выдачи приказов о бронировании для тех предприятий, которые подавались из-за бумажного варианта процедуры.

Еще раньше было принято протокольное правительственное решение о проведении так называемого аудита предприятий, критически важных для экономики и жизнедеятельности населения в особый период. и о приостановлении выдач приказов о предоставлении статуса критически важного предприятия не менее 15 ноября этого года.

"Бизнес чрезвычайно обеспокоен текущим положением дел, в частности отсутствием официальной коммуникации со стороны органов власти. Сейчас бизнес, являющийся основным источником средств на оборону государства, не понимает, как будет проходить процедура бронирования и как планировать в дальнейшем операционную деятельность", — отмечают в ЕБА.

Кроме деструктивного влияния на бизнес внутри страны, данная ситуация создает негативные сигналы для международных партнеров, инвесторов и заказчиков.

"Внезапное повышение налогов для белого бизнеса, а теперь — "перерыв" в бронировании сотрудников подрывает уверенность иностранных партнеров в способности украинского бизнеса выполнить условия договора, что ставит под угрозу дальнейшие заказы и сотрудничество", — подчеркивают в ЕБА.

В ЕБА также возникли вопросы легитимности приостановления процедуры бронирования для проведения аудита, поскольку ни профильным законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации", ни вышеупомянутым решением правительства она не предусмотрена.

Сообщается, что в течение суток ЕБА получила десятки обращений от представителей бизнеса, которые либо уже находятся в процессе перебронирования, либо планировали подаваться на перебронирование в ближайшее время.

Как возможное временное решение этой ситуации бизнес предлагает рассмотреть возможность автоматически продлить действие действующих бронирований в реестре "Оберіг" на 60 календарных дней для всех критических сотрудников компаний, у которых бронирование заканчивается в течение этого так называемого "аудита", то есть с 17 октября по 18 ноября. .

Ранее в ЕБА заявляли, что в условиях, когда экономичное бронирование еще не принято, а бронирование по статусу критичности поставлено на паузу, компании фактически лишены возможности кадрового планирования. ЕБА отмечала, что бизнес нуждается в стабильном, предполагаемом, прозрачном и одновременно оперативном механизме бронирования критических сотрудников.