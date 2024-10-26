Правительство частично восстановило бронирование военнообязанных

26 октября правительство приняло протокольное решение о частичном возобновлении процедуры бронирования военнообязанных работников.

Об этом пишет правительственный портал.

Согласно решению, работники, которые были забронированы до 31 мая 2024 года, смогут продлить этот статус на аналогичный период. Предложение по этому поводу на заседании 25 октября представил первый заместитель министра обороны.

Цель решения – обеспечить бесперебойное функционирование стратегически важных секторов экономики, в том числе оборонной отрасли.

Также правительство продолжит аудит статусов критически важных предприятий, начавшийся из-за аномального роста их количества и количества забронированных работников. Аудит, который продлится до 15 ноября, должен проверить обоснованность предоставления такого статуса и исключить возможные злоупотребления.

По итогам аудита соответствующие министерства определят, имели ли место нарушения или потенциальные коррупционные действия. На основе полученных результатов, правительство планирует обновить критерии бронирования, чтобы сделать систему более прозрачной и эффективной для усиления обороноспособности государства и поддержания экономической стабильности.

Приостановка бронирования

Напомним, что накануне на портале "Действие" было приостановлено возможность бронирования от мобилизации военнообязанных работников Это было объяснено проведением до 15 ноября "аудита забронированных".

За неделю до этого стало известно о приостановка процесса предоставление предприятиям статуса критических, являющихся необходимым этапом для бронирования работников. В Министерстве обороны, инициировавшем такие шаги, заявляли, что пошли на это из-за значительного роста числа забронированных: еще в июле их количество составляло более 500 тысяч человек, а за несколько месяцев превысило 1 миллион.