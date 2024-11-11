Бізнес вимагає відновити бронювання та обговорити критерії оцінки критичності підприємств

Провідні вітчизняні бізнес-асоціацій звернулися до влади щодо негайного розв’язання проблеми поточного стану визначення критичності підприємств та відновлення бронювання.

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Про це повідомила пресслужба Diia.City United (Об’єднання резидентів Дія Cіті),

Зазначається, що звернення підтримали Спілка українських підприємців, Торгово-промислова палата, Асоціація IT Ukraine, Міжнародна бізнес-спільнота Board, обʼєднання учасників Коаліції бізнес-спільнот, які закликають до ефективної взаємодії між бізнесом та владою.

Як йдеться у зверненні, наразі в Україні критично важливо створити стабільні умови для роботи бізнесу, що дозволить підтримувати виробництво життєво необхідних товарів, надавати якісні послуги населенню, забезпечити логістику та підтримку експорту, а як результат — зберегти робочі місця та забезпечити вчасну сплату податків до бюджету, що є основою для економіки та фінансування захисту країни.

Бізнес нагадує, що фінансування Збройних Сил України забезпечується виключно податками, які сплачують компанії, що працюють в Україні.

Що пропонує бізнес

Повідомляється, що для забезпечення достатнього рівня надходжень до бюджетів різних рівнів, бізнес сформулював чотири важливі кроки, які очікує від держави:

Відновити визначення критичності для підприємств. Необхідно негайно відновити та прискорити процес визнання підприємств критично важливими для економіки, забезпечення життєдіяльності населення та національної безпеки. Відновити заблоковане бронювання працівників. Необхідно негайно розблокувати штучну затримку у процедурі бронювання в паперовій та/або електронній формі або засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (єБронювання). Повідомити результати аудиту критично важливих підприємств. Надати бізнес-спільноті розгорнуті результати перевірки реєстру критично важливих підприємств та у разі необхідності змін в переліку компаній чи критеріїв, обґрунтування пропозицій змін. Публічність та робота над помилками сприятиме зміцненню довіри до держави та зниженню невизначеності серед підприємців. Обговорити потенційні зміни до процедур чи критеріїв оцінки критичності підприємств та бронювання. Ми виступаємо за відкрите обговорення оновлення процедур та оціночних критеріїв для визначення критичності підприємств, у разі якщо органи державної влади планують відповідні зміни. Конструктивний діалог між бізнесом та владою забезпечить зрозумілі, обґрунтовані та зважені підходи до забезпечення стабільності як бізнесу та держави – враховували інтереси всіх сторін.

Крім того, владу закликають терміново зустрітися з бізнес-спільнотою для детального обговорення зазначених питань і знаходження оптимальних рішень.

"Лише постійний та публічний діалог між бізнесом і владою є єдиним шляхом до ефективного вирішення спільних викликів і підвищення взаємної довіри", - наголошується у зверненні.

Призупинення бронювання

Нагадаємо, що напередодні на порталі "Дія" було призупинено можливість бронювання від мобілізації військовозобов'язаних працівників. Це було пояснено проведенням до 15 листопада "аудиту заброньованих".

За тиждень до цього стало відомо про призупинення процесу надання підприємствам статусу критичних, що є необхідним етапом для бронюванням працівників. У Міністерстві оборони, яке ініціювало такі кроки, заявляли, що пішли на це через значне зростання числа заброньованих: ще у липні їхня кількість становила понад 500 тисяч людей, а за кілька місяців перевищила 1 мільйон.

Наприкінці жовтня уряд вніс зміни до порядку визначення критичності підприємств, установ та організацій, що мають право на бронювання військовозобов'язаних працівників від мобілізації, якими увів додаткові перевірки відповідності критеріями.

А 26 жовтня уряд ухвалив протокольне рішення щодо часткового відновлення процедури бронювання військовозобов’язаних працівників.