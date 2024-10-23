Бронювання можуть анулювати. Кабмін ухвалив постанову про повторну перевірку підприємств на "критичність"

Уряд вніс зміни до порядку визначення критичності підприємств, установ та організацій, що мають право на бронювання військовозобов'язаних працівників від мобілізації, якими увів додаткові перевірки відповідності критеріями.

Про це йдеться у постанові Кабміну від 22 жовтня 2024 року № 1204.

Згідно документу, орган, який прийняв рішення про визначення підприємства, установи, організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, у разі потреби проводить перевірку відповідності підприємств критеріям.

За результатами проведеної перевірки орган приймає одне з таких рішень:

про невідповідність підприємства, установи, організації критеріям та скасовує їх статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

про відповідність підприємства, установи, організації критеріям і визначення їх критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Копію рішення, прийнятого за результатами перевірки, орган в одноденний строк з дня його прийняття має надіслати Мінекономіки, Міноборони (СБУ, Службі зовнішньої розвідки, розвідувальному органу Міноборони) та Мінцифри.

Така перевірка підприємств на "критичність" може призвести до анулювання відстрочок від призову у разі необґрунтованого бронювання.

Призупинення бронювання

Нагадаємо, що напередодні на порталі "Дія" було призупинено можливість бронювання від мобілізації військовозобов'язаних працівників. Це було пояснено проведенням до 15 листопада "аудиту заброньованих".

За тиждень до цього стало відомо про призупинення процесу надання підприємствам статусу критичних, що є необхідним етапом для бронюванням працівників. У Міністерстві оборони, яке ініціювало такі кроки, заявляли, що пішли на це через значне зростання числа заброньованих: ще у липні їхня кількість становила понад 500 тисяч людей, а за кілька місяців перевищила 1 мільйон.