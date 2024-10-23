Бронирование могут аннулировать. Кабмин принял постановление о повторной проверке предприятий на "критичность"

Правительство внесло изменения в порядок определения критичности предприятий, учреждений и организаций, имеющих право на бронирование военнообязанных работников от мобилизации, которыми ввело дополнительные проверки соответствия критериям.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 22 октября 2024 г. № 1204.

Согласно документу, орган, принявший решение об определении предприятия, учреждения, организации критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, в случае необходимости проводит проверку соответствия предприятий критериям.

По результатам проведенной проверки орган принимает одно из следующих решений:

о несоответствии предприятия, учреждения, организации критериям и отменяет их статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в период;

о соответствии предприятия, учреждения, организации критериям и определение их критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Копию решения, принятого по результатам проверки, орган в однодневный срок со дня его принятия должен направить Минэкономики, Минобороны (СБУ, Службе внешней разведки, разведывательному органу Минобороны) и Минцифры.

Такая проверка предприятий на "критичность" может привести к аннулированию отсрочок от призыва при необоснованном бронировании.

Приостановка бронирования

Напомним, что накануне на портале "Дія" было приостановлено возможность бронирования от мобилизации военнообязанных работников Это было объяснено проведением до 15 ноября "аудита забронированных".

За неделю до этого стало известно о приостановке процесса предоставление предприятиям статуса критических, являющихся необходимым этапом для бронирования работников. В Министерстве обороны, инициировавшем такие шаги, заявляли, что пошли на это из-за значительного роста числа забронированных: еще в июле их количество составляло более 500 тысяч человек, а за несколько месяцев превысило 1 миллион.