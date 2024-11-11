Бизнес требует возобновить бронирование и обсудить критерии оценки критичности предприятий

Ведущие отечественные бизнес-ассоциаций обратились к власти с требованием немедленному решить проблемы текущего состояния определения критичности предприятий и восстановления бронирования.

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Об этом сообщила прессслужба Diia.City United (Объединение резидентов Дія Cіті),

Отмечается, что обращение поддержали Союз украинских предпринимателей, Торгово-промышленная палата, Ассоциация IT Ukraine, Международное бизнес-сообщество Board, объединение участников Коалиции бизнес-сообществ, призывающих к эффективному взаимодействию между бизнесом и властью.

Как говорится в обращении, в Украине критически важно создать стабильные условия для работы бизнеса, что позволит поддерживать производство жизненно необходимых товаров, предоставлять качественные услуги населению, обеспечить логистику и поддержку экспорта, а как результат — сохранить рабочие места и обеспечить своевременную уплату налогов в бюджет, что является основой экономики и финансирования защиты страны.

Бизнес напоминает, что финансирование Вооруженных Сил Украины обеспечивается исключительно налогами, уплачиваемыми работающими в Украине компаниями.

Что предлагает бизнес

Сообщается, что для обеспечения достаточного уровня поступлений в бюджеты разных уровней, бизнес сформулировал четыре важных шага, которые ожидает от государства:

Восстановить определение критичности для предприятий. Необходимо немедленно восстановить и ускорить процесс признания предприятий критически важным для экономики, обеспечения жизнедеятельности населения и национальной безопасности. Восстановить заблокированное бронирование работников. Необходимо немедленно разблокировать искусственную задержку в процедуре бронирования в бумажной и/или электронной форме или средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг (Бронирование). Сообщить результаты аудита критически важным предприятиям. Предоставить бизнес-сообществу развернутые результаты проверки реестра критически важных предприятий и в случае необходимости изменений в перечне компаний или критериев, обоснование предложений изменений. Публичность и работа над ошибками будет способствовать укреплению доверия к государству и понижению неопределенности среди предпринимателей. Обсудить потенциальные изменения в процедуры или критерии оценки критичности предприятий и бронирования. Мы выступаем за открытое обсуждение обновления процедур и оценочных критериев для определения критичности предприятий, если органы государственной власти планируют соответствующие изменения. Конструктивный диалог между бизнесом и властями обеспечит понятные, обоснованные и взвешенные подходы к обеспечению стабильности как бизнеса и государства – учитывали интересы всех сторон.

Кроме того, власти призывают срочно встретиться с бизнес-сообществом для подробного обсуждения указанных вопросов и нахождения оптимальных решений.

"Только постоянный и публичный диалог между бизнесом и властью является единственным путем к эффективному решению общих вызовов и повышению взаимного доверия", - отмечается в обращении.

Приостановка бронирования

Напомним, что накануне на портале "Дія" было приостановлено возможность бронирования от мобилизации военнообязанных работников Это было объяснено проведением до 15 ноября "аудита забронированных".

За неделю до этого стало известно о приостановке процесса предоставление предприятиям статуса критических, являющихся необходимым этапом для бронирования работников. В Министерстве обороны, инициировавшем такие шаги, заявляли, что пошли на это из-за значительного роста числа забронированных: еще в июле их количество составляло более 500 тысяч человек, а за несколько месяцев превысило 1 миллион.

В конце октября правительство внесло изменения в порядок определения критичности предприятий, учреждений и организаций, имеющих право на бронирование военнообязанных работников от мобилизации, которыми ввело дополнительные проверки соответствия критериям.

А 26 октября правительство приняло протокольное решение о частичном возобновлении процедуры бронирования военнообязанных работников.