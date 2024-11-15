В Україні з 1 грудня запрацює новий порядок бронювання від мобілізації: деталі

Кабінет міністрів України завершив аудит критичних підприємств та організацій, які мають право бронювати співробітників. Тепер регіональні та галузеві критерії критичності підприємств будуть погоджувати з Міністерствами оборони та економіки. З 1 грудня діятиме новий порядок бронювання.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зауважив, що за результатами аудиту виявили низку "проблемних моментів", які потрібно усунути. Зокрема, регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер будуть погоджувати із Міноборони та Мінекономіки, а моніторинг підприємств та організацій відбуватиметься щомісяця, щоб вони відповідали всім критеріям.

Крім того, для приватного сектору будуть обов'язкові зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом для бронювання працівників. Так, нарахована середня зарплата у підприємстві й у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат.

Шмигаль пояснив, що це дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради "тіньової" домовленості про бронювання.

Крім того, з 1 грудня усі бронювання будуть здійснюватися через портал "Дія". Для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого.

"До цієї дати всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами незалежно від того, як і коли воно відбувалося", - підкреслив Шмигаль.

Призупинення бронювання

Нагадаємо, що напередодні на порталі "Дія" було призупинено можливість бронювання від мобілізації військовозобов'язаних працівників. Це було пояснено проведенням до 15 листопада "аудиту заброньованих".

За тиждень до цього стало відомо про призупинення процесу надання підприємствам статусу критичних, що є необхідним етапом для бронюванням працівників. У Міністерстві оборони, яке ініціювало такі кроки, заявляли, що пішли на це через значне зростання числа заброньованих: ще у липні їхня кількість становила понад 500 тисяч людей, а за кілька місяців перевищила 1 мільйон.

Наприкінці жовтня уряд вніс зміни до порядку визначення критичності підприємств, установ та організацій, що мають право на бронювання військовозобов'язаних працівників від мобілізації, якими увів додаткові перевірки відповідності критеріями.

А 26 жовтня уряд ухвалив протокольне рішення щодо часткового відновлення процедури бронювання військовозобов’язаних працівників.