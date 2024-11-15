В Украине с 1 декабря заработает новый порядок бронирования от мобилизации: детали

Кабинет Министров Украины завершил аудит критических предприятий и организаций, имеющих право бронировать сотрудников. Теперь региональные и отраслевые критерии критичности предприятий будут согласовываться с Министерствами обороны и экономики. С 1 декабря будет действовать новый порядок бронирования.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что по результатам аудита обнаружили ряд "проблемных моментов", которые нужно устранить.

Кроме того, для частного сектора обязательны зарплатный критерий и отсутствие долгов перед бюджетом для бронирования работников. Так, начисленная средняя зарплата на предприятии и у забронированного работника должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат.

Шмыгаль объяснил, что это позволит снизить риск злоупотреблений, когда компании трудоустраивают человека ради "теневой" договоренности о бронировании.

Кроме того, с 1 декабря все бронирования будут осуществляться через портал "Дія" .

"До этой даты все предприятия должны возобновить бронирование своих работников согласно новым условиям вне зависимости от того, как и когда оно происходило", — подчеркнул Шмыгаль.

Приостановка бронирования

Напомним, что накануне на портале "Дія" было приостановлено возможность бронирования от мобилизации военнообязанных работников Это было объяснено проведением до 15 ноября "аудита забронированных".

За неделю до этого стало известно о приостановке процесса предоставление предприятиям статуса критических, являющихся необходимым этапом для бронирования работников. В Министерстве обороны, инициировавшем такие шаги, заявляли, что пошли на это из-за значительного роста числа забронированных: еще в июле их количество составляло более 500 тысяч человек, а за несколько месяцев превысило 1 миллион.

В конце октября правительство внесло изменения в порядок определения критичности предприятий, учреждений и организаций, имеющих право на бронирование военнообязанных работников от мобилизации, которыми ввело дополнительные проверки соответствия критериям.

А 26 октября правительство приняло протокольное решение о частичном возобновлении процедуры бронирования военнообязанных работников.