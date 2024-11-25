В Украине значительная часть работников будет лишена бронирования — нардеп

Кабинет Министров Украины ввел новые требования к бронированию работников от мобилизации. Согласно постановлению, работники, которых предприятия хотят забронировать, должны отвечать строгим критериям.

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Об этом заявил народный депутат и член Комитета по вопросам экономического развития Богдан Кицак в эфире канала Киев24.

Одним из ключевых условий является то, что сотрудник должен быть официально трудоустроен до 18 мая 2024 года, дать вступление в силу нового закона о мобилизации.

Это означает, что новые работники даже в критически важных учреждениях больше не смогут получить бронирование.

Если работник после этой даты появился на определенном предприятии и получал бронь – сейчас он такой возможности лишается. значительная часть потеряет статус забронированных ", — отметил нардеп.

До какого срока действуют отсрочки?

Согласно новым правилам, все отсрочки от призыва, предоставленные решениями Министерства экономики или через платформу "Дія", остаются в силе только до 28 февраля 2025 года .

Эти изменения могут повлиять на предприятия критической инфраструктуры, ведь им придется адаптироваться к обновленным требованиям и обеспечить выполнение своих функций без привлечения новых работников под бронирование.

Контроль и аннулирование критического статуса

В свою очередь, все решения по определению предприятий будут критическими обязательно мониториться с возможностью аннулирования бронирования. Такая опция будет предусмотрена в "Дії".

Ежемесячно будет проходить мониторинг соответствия предприятий установленным требованиям по средней зарплате, уровню уплаты налогов и количеству военнообязанных.

Если будет установлено, что предприятие не отвечает требованиям, на него будет сформирован запрос для предоставления пояснений. В случае отрицательного результата мониторинга предприятие будет лишено статуса критического. Кроме этого, работник индивидуально потеряет бронирование, если уволится с забронировавшего его предприятия.

Отметим, что с призывом к власти по немедленному решению проблемы определения критичности предприятий и восстановления бронирования обратились ведущие отечественные бизнес-ассоциации.

Напомним, что 15 ноября правительство объявило о завершение аудита решений по определению предприятий, учреждений и организаций критически важными. По его результатам 95% всех критически важных предприятий этот статус сохранили.

Впрочем, на основании данных аудита Кабмин решил обновить критерии бронирования. Министерство экономики, это сделано, "чтобы механизм работал и в пользу нашей обороноспособности, и в пользу экономики".