Кабмин обновил порядок бронирования от мобилизации: когда дедлайн и какой должна быть зарплата работника

Кабинет министров обновил процедуру бронирования военнообязанных на период военного положения. Соответствующие изменения, которые заработают с 1 декабря, предусмотрены постановлением №1332 от 22 ноября.

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Так, со следующего месяца бронирование военнообязанных снова будет происходить через портал "Дія". В то же время все критически важные предприятия должны подтвердить свой статус до 28 февраля 2025 года в соответствии с новыми критериями.

Напомним, что 15 ноября правительство объявило о завершении аудита решений по определению предприятий, учреждений и организаций критически важными. По его результатам 95% всех критически важных предприятий этот статус сохранили.

Впрочем, на основании данных аудита, Кабмин решил обновить критерии бронирования. Как говорят в Министерстве экономики, это сделано, "чтобы механизм работал и в пользу нашей обороноспособности, и в пользу экономики".

Сам алгоритм признания предприятий критически важным не меняется: по-прежнему для получения такого статуса предприятие должно обращаться в соответствующее министерство или областную администрацию.

Правительство также сохранило восемь действующих критериев для определения предприятия критически важным. В то же время отраслевые и региональные критерии критичности отныне будут согласовываться Министерством обороны и Минэкономики.

Дополнительные критерии критичности предприятий

Как и было анонсировано, для частных предприятий установлен обязательный критерий: начисленная средняя зарплата на предприятии за последний календарный квартал должна быть не менее 2,5 минимальной зарплаты (сейчас это 20 тысяч гривен).

У бронируемого работника начисленная заработная плата также должна быть не меньше этого показателя. Кроме того, обязательным критерием для предприятий становится отсутствие задолженности по уплате всех налогов.

Однако для государственных, коммунальных предприятий, а также предприятий с государственной или коммунальной долей более 50% сохраняется критерий средней зарплаты на уровне выше средней зарплаты в регионе в IV квартале 2021 года.

Предприятия, которые захотят забронировать работника, должны подтвердить соответствие действующим и новым критериям в течение трех месяцев - до конца февраля 2025 года. После подтверждения они должны через "Дію" снова подать списки бронируемых работников, и такое бронирование должно быть осуществлено в течение 72 часов.

Для предприятий, у которых статус критичности истекал до 30 ноября, он автоматически продлен до 31 декабря. До подачи обновленных списков, но не позднее 28 февраля, все уже предоставленные бронирования будут оставаться в силе. При этом предприятиям запрещается бронировать работников, не состоящих на военном учете или не имеющих военно-учетных документов.

Контроль и аннулирование статуса критичности

В свою очередь, все решения по определению предприятий критичными будут обязательно мониториться с возможностью аннулирования бронирования. Такая опция будет предусмотрена в "Дії".

Ежемесячно будет проводиться мониторинг соответствия предприятий установленным требованиям по средней зарплате, уровню уплаты налогов и количеству военнообязанных.

Если будет установлено, что предприятие не отвечает требованиям, на него будет сформирован запрос для предоставления объяснений. В случае отрицательного результата мониторинга предприятие будет лишено статуса критического. Помимо такого сценария, работник индивидуально потеряет бронирование, если уволится с предприятия, его забронировавшего.

Напомним, что в начале прошлой недели с призывом к властям о немедленном решении проблемы определения критичности предприятий и возобновлении бронирования обращались ведущие отечественные бизнес-ассоциации.