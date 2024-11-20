Близкие родственники погибших и пропавших без вести получат отсрочку от призыва

Верховная Рада в среду, 20 ноября, приняла законопроект №12104 об отсрочке от призыва на военную службу тем, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, соответствующий законопроект поддержали 304 депутата.

Законопроект №12104 предусматривает право на отсрочку от мобилизации родственникам военнослужащих, у которых близкие (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) пропали без вести, или погибли, защищая Украину.

Родственникам не придется проходить сложные судебные процессы, достаточно будет документов из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, или решения суда.

Также депутаты поддержали законопроект №11531, который дает право на освобождение из рядов Вооруженных сил Украины тем, чьи неполнородные родственники погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях.

Как пояснил Железняк, этими документами депутаты исправляют ошибки, которые совершили, принимая закон о мобилизации.

Напомним, с 1 декабря все бронирование военнообязанных работников будут осуществляться через портал "Дія". Для всех, у кого уже есть отсрочки, будет переходный период на новые условия до 28 февраля.