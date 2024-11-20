Рада надала відстрочку від призову близьким родичам загиблих та зниклих безвісти

Верховна Рада в середу, 20 листопада, ухвалила законопроєкт №12104 про відстрочку від призову на військову службу тим, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, відповідний законопроєкт підтримали 304 депутатів.

Законопроєкт №12104 передбачає право на відстрочку від мобілізації родичам військовослужбовців, у яких близькі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) зникли безвісти, або загинули, захищаючи Україну.

Родичам не доведеться проходити складні судові процеси, достатньо буде документів із Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, або рішення суду.

Також депутати підтримали законопроєкт №11531, який надає право на звільнення з лав Збройних сил України тим, чиї неповнорідні родичі загинули або зникли без вісти під час участі в бойових діях.

Як пояснив Железняк, цими документами депутати виправляють помилки, які зробили, приймаючи закон про мобілізацію.

Нагадаємо, з 1 грудня усі бронювання військовозобов'язаних працівників будуть здійснюватися через портал "Дія". Для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого.