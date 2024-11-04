В Минэкономики рассказали, сколько предприятий злоупотребляют бронированием военнообязанных

Сейчас не более 10% всех предприятий злоупотребляют бронированием работников, в то же время только 12% предприятий имеют статус "критических".

Об этом рассказала вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко в комментарии "Суспільному".

Она отметила, что аудит по бронированию работников предприятиями начали из-за того, что с июля 2024 года количество забронированных мужчин начало "динамически возрастать".

"Мы понимали, что у нас есть сигналы со стороны людей, работающих в областях, что иногда им кажется, что недобросовестно предприятиям придается статус критичности. Мы начали этот аудит на уровне военно-гражданских администраций, имеющих право придавать и признавать критичность, и на уровне министерств", — подчеркнула Свириденко.

Также она сообщила, что аудит продолжается, однако злоупотребляют бронированием не более 10% от всех предприятий, которые генерируют 67% доходов в государственном бюджете. Сейчас в первую проверяют предприятия, которые заявляли одни данные по уровню заработной платы с уплаченными налогами, после чего резко изменили ее, или стремительно увеличили штат в секторах, где разрешено бронировать всех работников.

По мнению Свириденко, это свидетельствует о том, что бронирование как система работает.

"Мы видим, что здесь злоупотребления, но они составляют не более 10%. Я думаю, даже 5-6% из того, что мы сейчас видим", — отметила министерша.

Приостановка бронирования

Напомним, что накануне на портале "Дія" было приостановлено возможность бронирования от мобилизации военнообязанных работников Это было объяснено проведением до 15 ноября "аудита забронированных".

За неделю до этого стало известно о приостановке процесса предоставление предприятиям статуса критических, являющихся необходимым этапом для бронирования работников. В Министерстве обороны, инициировавшем такие шаги, заявляли, что пошли на это из-за значительного роста числа забронированных: еще в июле их количество составляло более 500 тысяч человек, а за несколько месяцев превысило 1 миллион.

В конце октября правительство внесло изменения в порядок определения критичности предприятий, учреждений и организаций, имеющих право на бронирование военнообязанных работников от мобилизации, которыми ввело дополнительные проверки соответствия критериям.

А 26 октября правительство приняло протокольное решение о частичном возобновлении процедуры бронирования военнообязанных работников.