Остановка предприятий и перебои с едой: аграрии и ритейлеры предупредили о последствиях остановки е-бронирования

Ассоциация ритейлеров Украины и Украинская зерновая ассоциация обеспокоены ситуацией с приостановкой электронной процедуры бронирования сотрудников, в том числе в своих отраслях. Об этом говорится в заявлениях объединений.

В частности, зерновики указывают, что невозможность вовремя продлить действие бронирований влияет на прогнозируемость работы аграрной отрасли. Отмечается, что значительное количество предприятий столкнулось с тем, что действие их статуса как критических для экономики завершилось в августе-сентябре, а его восстановление стало невозможным.

"Предприятия смогут функционировать только если будут работники и руководители, ежедневно работающие и организующие их работу. Работающий аграрный сектор — это не только оборотные средства, а для аграриев — полевые работы, но и десятки или сотни миллиардов гривен поступлений в государственный и местные бюджеты, каковые Украине очень нужны", — отмечают в УЗА.

В профильной ассоциации подчеркивают, что аграрии уже сейчас чувствуют угрожающий характер ситуации, поскольку мобилизация ценных и критически важных сотрудников может повлечь за собой остановку работы ключевых предприятий.

Там также напоминают, что развитие аграрного сектора и укрепление его позиций как одного из ключевых гарантов национальной и мировой продовольственной безопасности являются стратегическими задачами, определенными Планом восстановления Украины.

УЗА призвала премьер-министра Дениса Шмыгаля, первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлии Свириденко и министра аграрной политики и продовольствия Виталия Коваля обеспечить автоматическую пролонгацию статуса критического предприятия и продление бронирований, действие которых завершилось или близится к завершению, на период общего аудита забронированных работников.

Угроза поставкам продовольствия

В свою очередь ритейлеры подчеркивают, что любая потеря ключевых сотрудников их отрасли в условиях войны ставит под угрозу экономическую стабильность и продовольственную безопасность страны, поскольку именно она обеспечивает население товарами первой необходимости и продуктами питания.

"Приостановка процедуры бронирования работников создает высокие риски для работы торговых предприятий, что может привести к перебоям в поставке товаров, дефициту основных продуктов питания и угрозе продовольственной безопасности на национальном уровне", — говорится в заявлении.

Особую обеспокоенность АРУ вызывает возможность оттока работников, ответственных за управление логистическими цепями, складскими запасами, а также за оперативную работу с поставщиками продовольствия.

Там обращают внимание правительства на то, что в некоторых случаях система электронного бронирования через портал "Дія" имела задержки в рассмотрении запросов, которые длились иногда более трех суток.

"Поэтому чрезвычайно важно, чтобы период аудита не создал дополнительных препятствий в бронировании работников на ключевые должности. Приостановка процедуры бронирования до 15 ноября недопустима в этих условиях", — добавляют в ассоциации.

Кроме того, ритейлеры выразили серьезную обеспокоенность возможными коррупционными рисками, которые может нести заявленный аудит предприятий. АРУ видит в такой процедуре опасность для прозрачности процесса и справедливого подхода в вопросе обоснованности бронирования работников.

По мнению представителей отрасли, коррупционные злоупотребления могут привести к неправильным приоритетам при бронировании, что еще больше обострит кризис в сфере ритейла и поставки пищевых продуктов.

Ритейлеры призвали правительство срочно рассмотреть возможность автоматического продления действующих бронирований на 60 дней для всех критически важных работников компаний на время проведения объявленного аудита, у которых бронирование истекает в период с 17 октября по 20 ноября.

Напомним, что накануне на портале "Дія" была приостановлена возможность бронирования от мобилизации военнообязанных работников. Это было объяснено проведением до 15 ноября "аудита забронированных". Отметим, что с призывом к властям автоматически пролонгировать бронирование также выступила и Европейская Бизнес Ассоциация.

За неделю же до этого стало известно о приостановке процесса предоставления предприятиям статуса критических, что является необходимым этапом для бронирования работников. В Министерстве обороны, инициировавшем такие шаги, заявляли, что пошли на это из-за значительного роста числа забронированных: еще в июле их количество составляло более 500 тысяч человек, а спустя несколько месяцев уже превысило 1 миллион.