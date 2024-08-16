Правительство разрешило мобильным операторам и интернет-провайдерам бронировать всех сотрудников

Правительство Украины приняло изменения в постановление, позволяющее интернет-провайдерам и мобильным операторам бронировать до 100% своих сотрудников от мобилизации. Это решение направлено на обеспечение стабильной связи и Интернета в условиях войны.

Об этом сообщили в Минцифре.

Благодаря этому шагу компании смогут более эффективно поддерживать работу сетей: обслуживать генераторы, заменять аккумуляторы на станциях и быстро восстанавливать связь после обстрелов энергетической инфраструктуры.

"Обеспечить украинцев стабильной связью и Интернетом во время войны — наш приоритет. Для этого нужны люди, которые будут питать генераторы, заменять аккумуляторы на станциях и оперативно восстанавливать связь после очередных российских обстрелов энергетической инфраструктуры", — отметили в ведомстве.

Там отметили, что изменения были разработаны совместно с партнерами и утверждены правительством.

Какие требования для бронирования сотрудников интернет-провайдеров и мобильных операторов

Минцифры сообщает, что для того чтобы воспользоваться новыми правилами, компании должны иметь статус критически важных предприятий и отвечать требованиям Национального центра оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины (НЦУ).

Согласно новым правилам, мобильные операторы могут бронировать 100% своих работников при условии, что они имеют статус критически важного предприятия, выполняют требования Национального центра управления и имеют месячную прибыль более 200 млн. грн. Работники должны быть официально трудоустроены не менее квартала и работать на полную занятость.

Большие интернет-провайдеры также могут бронировать 100% своих работников при аналогичных условиях, но с месячной прибылью от 20 млн. грн.

Интернет-провайдеры с прибылью менее 20 млн. грн. могут бронировать более 50% работников, если они имеют статус критического предприятия, выполняют требования НЦУ и имеют сформированные аварийно-восстановительные бригады на определенных территориях.

Почему мобильные операторы не всегда могут обеспечивать бесперебойную работу сети

Отключения электроэнергии оказывают непосредственное влияние на работу телеком-сетей, поскольку оборудование мобильной и фиксированной связи требует стабильного энергоснабжения.

Прессслужба мобильного оператора "Киевстар" сообщила, что они используют все технические возможности, чтобы максимально обеспечивать потребности абонентов даже во время блэкаутов.

"Однако любому аккумулятору нужно время, чтобы подзарядиться, а именно от 4 до 6 часов в зависимости от количества установленных АКБ для максимальной зарядки. Для зарядки ИБП требуется 8 часов бесперебойной работы. К сожалению, отключения света носят непрогнозируемый характер как по количеству отключений в течение суток, так и по продолжительности. Поэтому аккумуляторы не успевают заряжаться, и с такими графиками отключения телеком-операторы и провайдеры фиксированного интернета не всегда могут обеспечивать бесперебойную работу сети, несмотря на все приложенные усилия", — объясняют в "Киевстар".

При отсутствии электроэнергии пользователям советуют общаться с помощью телефонных звонков, SMS и текстовых сообщений в мессенджерах.

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