Отключение света: почему мобильные операторы не всегда могут обеспечивать бесперебойную работу сети

Длительные отключения электроэнергии оказывают непосредственное влияние на работу телеком-сетей, поскольку оборудование мобильной и фиксированной связи требует стабильного энергоснабжения.

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Об этом сообщила пресс-служба мобильного оператора "Киевстар".

Там отмечают, что используют все технические возможности, чтобы максимально обеспечивать потребности абонентов даже во время блэкаутов. В частности, начиная с 2022 года компания инвестировала более 1 млрд грн, чтобы сделать сеть более энергонезависимой.

По состоянию на июнь 2024 г. на базовых станциях установлено 113 тыс. новых аккумуляторов, обеспечивающих работу базовых станций до 4 часов без внешнего питания. 2,3 тыс. базовых станций обеспечены генераторами, 50 тыс. источников бесперебойного питания установлено в 23 тыс. многоквартирных домов для поддержки работы услуги «Домашний Интернет».

Аккумуляторы не успевают заряжаться

"Однако любому аккумулятору нужно время, чтобы подзарядиться, а именно от 4 до 6 часов в зависимости от количества установленных АКБ для максимальной зарядки. Для зарядки ИБП требуется 8 часов бесперебойной работы. К сожалению, пока отключения света носят непрогнозируемый характер как по количеству отключений в течение суток, так и по продолжительности. Поэтому аккумуляторы не успевают заряжаться, и с такими графиками отключения телеком-операторы и провайдеры фиксированного интернета не всегда могут обеспечивать бесперебойную работу сети, несмотря на все приложенные усилия", - объясняют в "Киевстар".

В компании добавляют, что несмотря на всю критичность ситуации, продолжают работать над тем, чтобы защитить сеть. В частности, все определенные СНБО критически важные объекты подключены к питанию от генераторов. .

"Технические специалисты, ответственные за поддержку сети, начинают работу в пять часов утра, и для поддержки круглосуточной работы оборудование прилагают максимально возможные усилия, выезжая с мобильными генераторами в течение дня на объекты для обеспечения работы сети. А сеть "Домашнего Интернета" ежедневно обслуживает еще 400 специалистов", - рассказывают в "Киевстар".

Однако, как подчеркивают в пресс-службе мобильного оператора, подключить к автономной генерации все без исключения объекты телекомсетей технически невозможно.

Поэтому в случаях, когда отключения электроэнергии масштабны и долговременны, компания вынуждена устанавливать приоритеты в обеспечении питания базовых станций.

Не смотреть видео и не совершать видеовызовы во время блекаутов

В "Киевстаре" призывают украинцев взвешенно пользоваться услугами связи в случаях блэкаутов.

"Важно, чтобы пользователи воздерживались от использования тяжелого контента (просмотр видео, совершения видеозвонков) через мобильный интернет во время блекаутов, тогда аккумуляторы на базовых станциях смогут работать дольше", - отмечают в пресс-службе мобильного оператора.

При отсутствии электроэнергии пользователям советуют общаться с помощью телефонных звонков, SMS и текстовых сообщений в мессенджерах.

Также в Украине действует услуга "Национальный роуминг".

В случае исчезновения сигнала мобильной сети оператора, абонент может попытаться воспользоваться сетью другого оператора без дополнительной платы и изменения номера.

Для этого в настройках мобильного телефона необходимо выбрать автоматический выбор сети, а если смартфон не регистрируется в других операторах, то выбрать вручную другую доступную мобильную сеть.

Напомним, мобильные операторы Украины Киевстар, Vodafone и Lifecell уверяют, что подготовили свои сети к потенциальным отключениям электроэнергии. Для этого операторы оборудовали свои базовые станции автономным резервным питанием.

Отметим, в результате российской агрессии в Украине повреждены 25% фиксированных сетей, уничтожены или повреждены 4,3 тыс. базовых станций мобильной связи.

Источник фото: ua.depositphotos.com