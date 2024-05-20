"Киевстар" повысит абонплату для ряда тарифных планов

Оператор мобильной связи "Киевстар" инициировал изменения ряда тарифных планов, чтобы сбалансировать увеличение расходов на обслуживание абонентов.

Об этом сообщил президент компании Александр Комаров, пишет "Интерфакс-Украина".

"Киевстар" впервые с начала войны повысит абонплату

Растущее потребление, инфляция, девальвация заставляет всех производителей, сервис-провайдеров так или иначе повышать цены. Мы делаем это впервые с начала войны, несмотря на то, что инфляция за эти два года достигла, даже по осторожным оценкам, около 20%. и больше", - заметил Комаров.

По его словам, абонентам предложен выбор: перейти на новый тарифный план с большим объемом услуг или выбрать альтернативу тарифным планам по меньшей цене.

Отмечается, что изменения затронут тарифные планы, которые не менялись несколько лет.

Как отметил Комаров, ключевыми факторами инфляции остаются цены на электроэнергию. Для "Киевстара" эта статья расходов исчисляется миллиардами гривен в год, и она выросла более чем на 100%. Кроме того, около 70-80% инвестиций компании связано с закупками в валюте на фоне 45% девальвации национальной валюты с декабря 2021 года.

Возрастает также потребление мобильного интернета на фоне незначительного снижения спроса на голосовые услуги. Среднее потребление трафика на абонента превышает 12 Гб в месяц.

"Поэтому у нас нет другого выхода, кроме как балансировать эту ситуацию из-за цены для потребителя", – уточнил Комаров.

Для кого тарифы не изменятся

Глава "Киевстара" подчеркнул, что повышение коснулось лишь части клиентской базы.

"У нас есть правило. Мы не меняем тарифы в течение 12 месяцев. К примеру, если у нас есть новая клиентская база, которая подключилась менее чем за год до этого момента, их тарифы мы не трогаем", - заметил Комаров.

Он добавил, что в "Киевстаре" сотни тысяч клиентов меняют тарифные планы ежемесячно. Основной драйвер, почему они это делают – им чего-то не хватает, например, объема интернета.

"Это побуждает сотни тысяч клиентов изменять свои тарифные планы, что в пиковые месяцы достигает 300-400 тыс. переходов внутри сети "Киевстар". И все эти клиенты имеют в течение 12 месяцев иммунитет от инициативы с предложением изменить тарифный план со стороны компании", - сообщил Комаров.

Доход "Киевстар" упал на 14,1%

Беспрецедентная кибератака "съела" около 3% роста крупнейшего в Украине оператора мобильной связи "Киевстар" в 2023 году, а программа лояльности обошлась компании в 3,6 млрд грн, что сказалось на финансовых результатах первого квартала.

Доход крупнейшего украинского оператора мобильной связи "Киевстар" в I квартале 2024 года снизился на 14,1% до 7,1 млрд грн. Показатель EBITDA в первом квартале снизился на 26,3% – до 3,62 млрд грн.

Общий операционный доход от предоставления услуг мобильной связи "Киевстар" в указанный период снизился на 14,9% – до 6,6 млрд грн, доход от услуг фиксированной связи снизился на 9,5% – до 419 млн грн. Доход от предоставления услуг передачи данных упал на 13,3% – до 3,87 млн грн.

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