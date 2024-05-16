Из-за программы лояльности после кибератаки доход "Киевстар" упал на 14,1%

Доход крупнейшего украинского оператора мобильной связи “Киевстар” в I квартале 2024 года снизился на 14,1% до 7,1 млрд грн в связи с реализацией масштабной программы лояльности после беспрецедентной кибератаки в конце 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба оператора, информирует "Интерфакс-Украина".

В "Киевстаре" напомнили, что после беспрецедентной кибератаки на сеть оператора в декабре 2023 года компания в благодарность абонентам за их лояльность отменила для всех пользователей мобильной и фиксированной связи одну месячную плату за тариф. Также в компании уточнили, что основная сумма компенсаций по программе лояльности была выделена именно в первом квартале 2024 года.

Так, показатель EBITDA в первом квартале снизился на 26,3% – до 3,62 млрд грн.

Общий операционный доход от предоставления услуг мобильной связи "Киевстар" в указанный период снизился на 14,9% – до 6,6 млрд грн, доход от услуг фиксированной связи снизился на 9,5% – до 419 млн грн. Доход от предоставления услуг передачи данных упал на 13,3% – до 3,87 млн грн.

Количество абонентов мобильной связи "Киевстар" в первом квартале 2024 года сократилось на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – до 23,9 млн, "Домашнего интернета" – на 1,1%, до 1,1 млн. В то же время, количество абонентов, использующих мобильный интернет, выросло на 2,1% - до 17,7 млн, а объем использования данных - увеличился на 3,8% до 9,9 Г/байт на абонента.

"Общее количество абонентов мобильной связи в первом квартале 2024 года уменьшилось на 1,9% вследствие влияния факторов войны, таких как миграция населения за пределы страны, а также временная оккупация ряда населенных пунктов", - пояснили в пресс-службе "Киевстара".

Показатель APRU (средний месячный доход от предоставления голосовых услуг фиксированной связи на одного абонента) сократился на 12,4% – до 92 грн, показатель MOU (среднее время голосового общения за один месяц для одного пользователя) – сократился на 0,9%, до 549 минут.

Капитальные инвестиции "Киевстар" в январе-марте выросли на 37,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – до 1,072 млрд грн.

"В первом квартале 2024 года "Киевстар" продолжил реализацию стратегии "4G повсюду" и установил 170 новых 4G-сайтов, а также модернизировал 900 действующих базовых станций для их совместимости со стандартом LTE", - сообщила пресс-служба компании, отметив, что компания инвестировала в восстановление и развитие телекомсети, усиление энергонезависимости.

В "Киевстаре" отметили, что благодаря усилиям компании почти 100% телеком-сети на подконтрольной Украине территории работает в обычном режиме, круглосуточно обеспечивая абонентов услугами связи и передачи данных.

Хакерская атака на "Киевстар"

Напомним, 12 декабря 2023 года в "Киевстаре" заявили о мощной хакерской атаке, которая частично разрушила IT-инфраструктуру компании и стала наиболее значительным событием в истории украинского телекомрынка.

Злоумышленники поразили киберзащиту оператора мобильной связи "Киевстар" из-за скомпрометированной учетной записи одного из сотрудников. При этом "Киевстар" заверил, что персональные данные абонентов скомпрометированы не были.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на "Киевстар". Сейчас квалификация события нетипично широкая - от вмешательства в работу информационных систем до государственной измены и нарушения законов и обычаев войны.

Ответственность за атаку уже взяла на себя одна из российских псевдохакерских группировок "Солнцепек". Оно является хакерским подразделением главного управления генштаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ), которое таким образом публично легализует результаты своей преступной деятельности.

О начале возобновления голосовой связи "Киевстар" сообщил вечером 13 декабря, мобильный интернет по всей стране заработал 15 числа, а о полном восстановлении всех услуг президент компании сообщил 20 декабря.

Сумма ущерба "Киевстару" от хакерской атаки

Нидерландская компания VEON, материнская компания украинского мобильного оператора "Киевстар" заявила, что массированная кибератака 12 декабря 2023 года обойдется ей примерно в 3,6 млрд гривен (около 95 млн долларов).

После возобновления предоставления всех базовых сервисов в благодарность компания "Киевстар" отменила следующую плату абонентам предоплаты и контрактным абонентам услуг "Домашний Интернет", мобильной связи, а для корпоративных клиентов еще и услуги передачи данных и телефонии.

Из-за хакерской атаки против "Киевстара" было разрушено около 40% инфраструктуры мобильного оператора, сообщил президент компании Александр Комаров.

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