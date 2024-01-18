Названа сумма ущерба "Киевстару" от хакерской атаки

Нидерландская компания VEON, материнская компания украинского мобильного оператора "Киевстар" заявила, что массированная кибератака 12 декабря 2023 будет стоить ей примерно 3,6 млрд гривен (около 95 млн долларов).

Об этом пишет Reuters .

Ущерб произошел из-за мер, предпринятых компанией, чтобы компенсировать клиентам неудобства, вызванные сбоями в работе.

После возобновления предоставления всех базовых сервисов в благодарность компания "Киевстар" отменила следующую плату абонентам предоплаты и контрактным абонентам услуг "Домашний Интернет", мобильной связи, а для корпоративных клиентов еще и услуги передачи данных и телефонии.

Также с 1 по 31 января 2024 года "Киевстар ТВ" отменяет следующую плату за ТВ-пакет в знак благодарности за поддержку и доверие пользователей.

Из-за хакерской атаки против "Киевстара" было разрушено около 40% инфраструктуры мобильного оператора, сообщил президент компании Александр Комаров.

Хакерская атака на "Киевстар"

12 декабря в компании "Киевстар" заявили о мощной хакерской атаке, которая частично разрушила IT-инфраструктуру компании и стала наиболее значительным событием в истории украинского телекомрынка.

Злоумышленники поразили киберзащиту оператора мобильной связи "Киевстар" через скомпрометированную учетную запись одного из сотрудников.

При этом "Киевстар" заверил, что персональные данные абонентов скомпрометированы не были.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на "Киевстар". Сейчас квалификация события нетипично широкая - от вмешательства в работу информационных систем до государственной измены и нарушения законов и обычаев войны.

Ответственность за атаку уже взяло на себя одна из российских псевдохакерских группировок "Солнцепек". Она является хакерским подразделением главного управления генштаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ), которое таким образом публично легализует результаты своей преступной деятельности.

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