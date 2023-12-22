Атака на "Киевстар" разрушила 40% инфраструктуры оператора

Из-за хакерской атаки против "Киевстара" разрушены около 40% инфраструктуры мобильного оператора. Об этом сообщил президент компании Александр Комаров, передает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что хакеры имели две цели: разрушить инфраструктуру, которую только можно, и посеять хаос. Атакой злоумышленники очень сильно разрушили виртуальную прослойку сети.

По словам Комарова, в результате действий хакеров были стерты базы данных. Их удалось восстановить благодаря бекапам, которые согласно протоколу создаются каждый день. Для этой операции привлекли тысячу человек.

Президент "Киевстара" добавил, что оператор не отказывается от своего обязательства инвестировать 600 млн долларов в восстановление и развитие телеком-сети в Украине, но компания перестроит систему киберзащиты.

Что произошло с Киевстаром?

12 декабря у абонентов "Киевстара" исчезли связь и интернет, а сайт оператора перестал работать.

Компания проинформировала о техничном сбое, в результате которого услуги для части абонентской базы могут быть недоступны. Позже стало известно, что причиной отсутствия связи стала хакерская атака. Оператор заверил, что персональные данные абонентов не были скомпрометированы.

СБУ открыла уголовное производство по факту этой атаки, причем предварительная квалификация происшествия довольно широкая – от вмешательства в работу информационных систем до государственной измены и нарушения законов и обычаев войны. Одной из версий правоохранителей является то, что к хакерской атаке причастны спецслужбы РФ.

Эти события повлекли за собой ряд последствий, среди которых – сбои в работе системы оповещения о воздушных тревогах, использующих сотовую связь. В частности, сообщалось о таких проблемах в ряде городов Киевской области, в Днепре, Черкассах и Умани.

О начале восстановления голосовой связи "Киевстар" сообщил вечером 13 декабря, мобильный интернет по всей стране заработал 15-го числа, а о полном восстановлении всех услуг президент компании сообщил 20 декабря.

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