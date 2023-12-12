Атака на "Киевстар": СБУ изучает причастность российских спецслужб

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки мобильного оператора "Киевстар". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что производство открыто по восьми статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей);

ст. 361-1 (создание с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт);

ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 111 (государственная измена);

ст. 113 (диверсия);

ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);

ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны);

ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней).

Одной из версий правоохранителей является то, что к хакерской атаке причастны спецслужбы РФ.

Сбой Киевстар: почему не работает связь?

Утром 12 декабря у абонентов "Киевстара" исчезли связь и интернет, а сайт оператора перестал работать.

Компания проинформировала о техническом сбое, в результате которого услуги для части абонентской базы могут быть недоступны. Позже стало известно, что причиной отсутствия связи стала хакерская атака.

При этом пресс-служба Минцифры в комментарии сообщила, что сервис "Национальный роуминг" не работает, поскольку сеть "Киевстара" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов.

Как отметил министр внутренних дел Игорь Клименко, в случае необходимости связаться с родными или вызвать экстренные службы, украинцы могут обратиться в ближайшее управление полиции или пожарно-спасательную часть. Кроме того, попросить о помощи можно у нацгвардейцев, полицейских и пограничников, несущих службу в населенных пунктах и на автодорогах. А в "Пунктах незламності", развернутых на базе подразделений МВД, есть Wi-Fi.

Сбой в "Киевстаре" привел и к другим проблемам. Например, во Львове и Запорожье из-за отсутствия связи уличное освещение выключали в ручном режиме. В Черновицком городском совете предупредили о возможных трудностях с оплатой проезда в общественном транспорте через валидатор с помощью банковской карты. А в Сумах временно не будет работать система оповещения о воздушной тревоге.

Также хакерская атака была совершена на Monobank. В свою очередь оператор Vodafone столкнулся с чрезмерной нагрузкой из-за того, что "Киевстар" не работает.

Источник фото: ua.depositphotos.com