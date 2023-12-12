На Monobank совершили хакерскую атаку, а "Водафон" сбоит из-за перегрузки

12 декабря Monobank испытал массированную DDoS атаки, в результате которой приложение перестало нормально работать. Кроме этого, из-за значительной перегрузки сегодня перестало работать приложение "Водафон".

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О ситуации с monobank сообщил соучредитель Олег Гороховский.

"Массированная DDoS атака на моно. Объект атаки: точки входа на Amazon (Банки, сайт)", - написал он.

Позже он добавил, что ситуацию удалось стабилизировать.

"Отбили (DDoS-атаку). Моно – броня", - отметил Гороховский.

Что касается "Водафона", то из-за серьезных перебоев в работе "Киевстар", оператор перегружен. Приложение "Водафон" не работает и при попытке войти в него выдает либо ошибку, либо технические работы.

"В связи с технической аварией и остановки работы сети на стороне оператора Киевстар наблюдаем массовые обращения на системах Vodafone, поэтому наблюдается нагрузка" - отреагировали в компании.

Проблемы с "Киевстаром": что известно

Утром 12 декабря у абонентов "Киевстара" исчезли связь и интернет, а сайт оператора перестал работать.

Компания проинформировала о техническом сбое, в результате которого услуги для части абонентской базы могут быть недоступны.

При этом посоветовали пользоваться возможностями услуги "национальный роуминг". Но пресс-служба Минцифры в комментарии сообщила, что сервис не работает, поскольку сеть "Киевстара" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов.