На Monobank здійснили хакерську атаку, а "Водафон" збоїть через перенавантаження

12 грудня Monobank зазнав масованої DDoS атаки, внаслідок якої додаток перестав нормально працювати. Окрім цього, через значне перенавантаження сьогодні перестав працювати додаток "Водафон".

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Про ситуацію з monobank повідомив співзасновник Олег Гороховський.

"Масована DDoS атака на моно. Об'єкт атаки: точки входу на Amazon (Банки, сайт)", - написав він.

Пізніше він додав, що ситуацію вдалося стабілізувати.

"Відбили ( DDoS-атаку). Моно – броня", - зазначив Гороховський.

Що стосується "Водафон", то через серйозні перебої в роботі "Київстар", оператор є перевантаженим. Додаток "Водафон" не працює і при спробі увійти в нього видає або помилку або технічні роботи.

"У зв’язку з технічною аварією та зупинки роботи мережі на боці оператора Київстар, спостерігаємо масові звернення на системах Vodafone, тому спостерігається навантаження" - відреагували у компанії.

Проблеми з Київстар: що відомо

Вранці 12 грудня в абонентів "Київстару" зникли зв'язок та інтернет, а сайт оператора перестав працювати.

Компанія поінформувала про технічний збій, в результаті якого послуги для частини абонентської бази можуть бути недоступні.

При цьому там порадили користуватися можливостями послуги "національний роумінг". Але пресслужба Мінцифри в коментарі hromadske повідомила, що сервіс не працює, оскільки мережа "Київстару" не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів.