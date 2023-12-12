В "Киевстаре" не знают, когда удастся восстановить связь

Гендиректор мобильного оператора "Киевстар" Александр Комаров заявил, что сроки возобновления работы оператора пока спрогнозировать невозможно.

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В видео обращении, которое обнародовала "Экономическая правда", он сообщил, что утром "Киевстар" стал объектом значительной хакерской атаки, что привело к временной недоступности услуг связи и интернета.

Комаров подчеркнул, что в настоящее время точные сроки возобновления сервисов еще не определены и подчеркнул, что компания докладывает все возможные усилия для быстрого обновления связи.

"Для выяснения обстоятельств и последствий противоправных действий вмешательства в деятельность сети мы привлекли представителей правоохранительных органов и специальных государственных служб", - рассказал он.

Комаров добавил, что "Киевстар" обязательно предоставит компенсацию абонентам, которые не имели связи или не могли воспользоваться сервисами оператора.

Основатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко выразил возмущение такой опасной ситуацией, которая сложилась в условиях войны.

"В Сумах из-за падения сети "Киевстар" не работает уведомление о тревоге. Также система оповещения не работает в Борисполе. А теперь скажите, как это возможно во время войны? Как это вообще возможно? Метро, мобильная связь (кроме КС, атака на сайт и приложение Водафон) банки (Ддос атака на монобанк, проблемы с платежами в Привате) оповещения о тревоге не работают в разных городах. Кто за состояние и работу инфраструктуры у нас отвечает? Где наши спецслужбы?", - написал он.

Сбой в "Киевстаре" привел и к другим проблемам. Например, во Львове и Запорожье из-за отсутствия связи уличное освещение выключают вручную. В Черновицком городском совете предупредили о возможных трудностях с оплатой проезда в общественном транспорте через валидатор с помощью банковской карты. А в Сумах временно не будет работать система оповещения о воздушной тревоге.