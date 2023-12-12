У "Київстарі" не знають, коли вдасться відновити зв’язок

Гендиректор мобільного оператора "Київстар" Олександр Комаров заявив, що терміни відновлення роботи оператора наразі спрогнозувати неможливо.

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У відео зверненні, яке оприлюднила "Економічна правда" він повідомив, що вранці "Київстар" став об'єктом значної хакерської атаки, що призвело до тимчасової недоступності послуг зв'язку та інтернету.

Комаров підкреслив, що наразі точні терміни відновлення сервісів ще не визначені і наголосив, що компанія докладає всі можливі зусилля для швидкого відновлення зв'язку.

"Для з'ясування обставин та наслідки протиправних дій втручання у діяльність мережі ми залучили представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб", - розповів він.

Комаров додав, що "Київстар" обов'язково надасть компенсацію абонентам які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора.

Засновник ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко висловив обурення такою небезпечною ситуацією, що склалася в умовах війни.

"У Сумах через падіння мережі "Київстар" не працює сповіщення про тривогу. Також система оповіщення не працює у Борисполі. А тепер скажіть, як це можливо під час війни? Як це взагалі можливо? Метро, мобільний зв'язок (крім КС, атака на сайт і додаток Водафон) банки (Ддос атака на монобанк, проблеми з платежами в Приваті) оповіщення про тривогу не працюють у різних містах. Хто за стан та роботу інфраструктури у нас відповідає? Де наші спецслужби?", - написав він.

Збій у "Київстарі" призвів і до інших проблем. Наприклад, у Львові та Запоріжжі через відсутність звʼязку вуличне освітлення вимикають у ручному режимі. В Чернівецькій міські раді попередили про можливі труднощі з оплатою проїзду в громадському транспорті через валідатор за допомогою банківської картки. А в Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення про повітряну тривогу.