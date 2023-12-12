Атака на "Київстар": СБУ вивчає причетність російських спецслужб

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки мобільного оператора "Київстар". Про це повідомила пресслужба відомства.

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Зазначається, що провадження відкрите за вісьмома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж);

ст. 361-1 (створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут);

ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 111 (державна зрада);

ст. 113 (диверсія);

ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);

ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);

ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

Однією з версій правоохоронців є те, що до хакерської атаки причетні спецслужби РФ.

Збій Київстар: чому не працює звʼязок?

Вранці 12 грудня в абонентів "Київстару" зникли зв'язок та інтернет, а сайт оператора перестав працювати.

Компанія поінформувала про технічний збій, в результаті якого послуги для частини абонентської бази можуть бути недоступні. Пізніше стало відомо, що причиною відсутності звʼязку стала хакерська атака.

При цьому пресслужба Мінцифри в коментарі hromadske повідомила, що сервіс "Національний роумінг" не працює, оскільки мережа "Київстару" не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів.

Як зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, в разі потреби зв’язатися з рідними або викликати екстрені служби, українці можуть звернутися до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини. Крім того, попросити про допомогу можна в нацгвардійців, поліцейських та прикордонників, які несуть службу у населених пунктах та на автодорогах. А в "Пунктах незламності", розгорнутих на базі підрозділів МВС, є Wi-Fi.

Збій у "Київстарі" призвів і до інших проблем. Наприклад, у Львові та Запоріжжі через відсутність звʼязку вуличне освітлення вимикали в ручному режимі. В Чернівецькій міські раді попередили про можливі труднощі з оплатою проїзду в громадському транспорті через валідатор за допомогою банківської картки. А в Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення про повітряну тривогу.

Також хакерську атаку було здійснено на Monobank. Своєю чергою оператор Vodafone зіткнувся з надмірним навантаженням через те, що "Київстар" не працює.

Джерело фото: ua.depositphotos.com