Арешт активів Фрідмана й партнерів. Суд переглянув рішення щодо акцій "Київстару" та Lifecell

Шевченківський районний суд Києва уточнив рішення про арешт акцій мобільних операторів "Київстар" і Lifecell, залишивши вирок лише для часток, які контролюються російськими олігархами.

Про це повідомляє "Економічна правда", яка має в розпорядженні рішення суду від 13 жовтня.

Зазначається, що 4 жовтня суд наклав арешт на корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ "Лайфселл" та 99,99% статутного капіталу ПрАТ "Київстар".

Однак через кілька днів з Офісу генпрокурора до суду звернулися ще раз, заявивши про помилку в рішенні.

Як виявилося, арешт був необхідний для 19,8% статутного капіталу Lifecell та 47,85% статутного капіталу "Київстару". Це частки, які належать структурам, пов'язаним із інвестиційним холдингом LetterOne, який заснували російський олігарх Михайло Фрідман і його партнери.

Суд задовольнив прохання прокурора і виправив описку. В іншій частині судове рішення залишилося без змін.

"Київстар" і Lifecell: арешт акцій

6 жовтня Служба безпеки України поінформувала про судовий арешт усіх українських активів російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авена й Андрія Косогова. Йшлося про активи на 17 млрд гривень.

"Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело, знайоме зі справою, писало, що арешт охопив 100% акцій ПрАТ "Київстар" й частку "Київстару" в ТОВ "Хелсі Україна".

Підставою для цього стало припущення правоохоронців, що зазначені олігархи контролюють акції "Київстару" через нідерландську компанію Veon Ltd.

Своєю чергою представники мобільного оператора уточнили, що підсанкційна особа (ймовірно, йдеться про Фрідмана) не є кінцевим бенефіціарним власником "Київстару", жодним чином не впливає на діяльність компанії і не отримує жодної фінансової чи іншої вигоди.

Пізніше "Економічна правда" повідомила, що серед арештованих активів найбільшим, вартістю майже 13 млрд грн, виявились 100% статутного капіталу ТОВ "Лайфселл". Як виявилося, Фрідман, Авен та Косогов через компанію LetterOne володіють акціями турецької компанії Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S., якій належить Lifecell.

У Lifecell підтвердили арешт, але зазначили, що він не вплинув на операційну діяльність компанії, а Фрідман, Авен та Косогов не мають жодного контролю або впливу на Turkcell та Lifecell.