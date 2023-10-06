Арешт активів Фрідмана й партнерів. Рішення суду зачепило 100% акцій "Київстару" та його "дочок", – ЗМІ

Арешт усіх корпоративних прав в Україні, які належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову, охоплює 100% акцій ПрАТ "Київстар". Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело, знайоме зі справою.

Як зазначив співрозмовник агентства, підставою для цього стало припущення правоохоронців, що зазначені олігархи контролюють ці акції через нідерландську компанію Veon Ltd.

Також суд заарештував частки "Київстару" в інших компаніях. Зокрема, йдеться про ТОВ "Хелсі Україна" – медичну інформаційну систему та провідного цифрового провайдера у сфері охорони здоров'я України, який постачає технології для 1300 державних і приватних клінік. У цій фірма "Київстар" володіє часткою у 69,99%.

Крім того, оператору належить IT-компанія ТОВ "Київстар.Тех".

Фрідман, Авен і Косогов: арешт активів

Служба безпеки України повідомила про судовий арешт усіх українських активів Фрідмана, Авена й Косогова 6 жовтня.

У відомстві зазначили, що олігархи входять до оточення президента РФ Володимира Путіна та звинувачуються у причетності до масштабного фінансування війни Росії проти України.

Під арешт потрапили 20 компаній та фінансово-кредитних установ, якими кремлівські олігархи володіють або є їх кінцевими бенефіціарами через офшорні фірми. Загалом ідеться про активи на понад 17 млрд гривень.

Крім частки в "Київстарі", Фрідман і його партнери володіли в Україні, зокрема, "Сенс-Банком", який Україна націоналізувала, й виробником мінеральних вод "Моршинська" та "Миргородська", активи якого суд арештував у червні 2022 року.

Нещодавно президент "Київстару" Олександр Комаров говорив в інтерв'ю Radio NV, що Фрідман опосередковано володіє менше ніж 20% компанії.

Джерело фото: ua.depositphotos.com