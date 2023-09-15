Великобританія припинила розслідування проти Фрідмана

Національне агентство по боротьбі зі злочинністю (NCA) Великобританії припинило розслідування ймовірного ухилення від санкцій російського мільярдера Михайла Фрідмана, який живе в цій країні, повідомляє Bloomberg.

"NCA може підтвердити, що не буде робити жодних подальших дій проти Михайла Фрідмана на підставі ордера, виписаного щодо [особняка Фрідмана] Атлон-Хаус у грудні 2022 року. Слідство триває стосовно пов'язаних підозрюваних, які підпадають під ширше розслідування", - заявив інформагентству представник правоохоронного органу.

Агентство вело розслідування стосовно Фрідмана щодо ймовірної видачі кредиту з Альфа-Банку його помічнику перед тим, як на бізнесмена було накладено санкції. У NCA визнали, що ордер на обшук містив "технічні помилки".

На судовому засіданні в липні Фрідман заявляв, що обшук у його особняку 1 грудня 2022 року був незаконним, і посилався на наявність певного "компромату", включаючи звіт 15-річної давності, в якому містилася низка недоведених кримінальних звинувачень.

При цьому ще у квітні повідомлялося, що британське Нацагентство по боротьбі зі злочинністю вирішило припинити розслідування стосовно двох із трьох діянь, у яких підозрювало Фрідмана. Самого мільярдера, нагадаємо, відпустили під заставу відразу після затримання під час рейду правоохоронців у його маєтку.

В Україні ж проти нього розслідується вже дві справи. Так, Бюро економічної безпеки підозрює його у відмиванні майна, отриманого злочинним шляхом, а саме 1,2 мільйона доларів та 1,93 мільйона євро, вчиненому організованою групою осіб (тобто за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу).

У свою чергу, Служба безпеки України підозрює співзасновника Альфа-Банку у фінансуванні дій, вчинених з метою повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади або зміни кордонів України групою осіб за попередньою змовою (частина 3 статті 110-2 КК).