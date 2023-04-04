З Фрідмана зняли два з трьох обвинувачень в Великій Британії - FT

Національне агентство боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA) прийняло рішення припинити розслідування двох з трьох напрямків щодо дій російського мільярдера Михайла Фрідмана. Обвинувачення були зняти.

Про це 4 квітня повідомила британська щоденна газета Financial Times з посиланням на джерела в агентстві.

NCA припинило розслідування за підозрою в змові з метою обману Міністерства внутрішніх справ і в змові з метою вчинення неправдивих свідчень. Агентство все ще розслідує причетність Фрідмана до відмивання грошей.

У грудні співробітники NCA провели обшуки у маєтку мільярдера на півночі Лондона. Тепер сторони сперечаються на рахунок законності виданого ордеру на обшук. Водночас за результатами проведеної роботи декількох поплічників Фрідмана заарештували за відмивання грошей.

Однак, як вважають в FT, зменшення обсягу розслідування NCA щодо Фрідмана стане перешкодою для нової спеціальної групи агентства, яка була створена для боротьби з корумпованою елітою та пов’язаними з РФ особами, які відмивали гроші у Великобританії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, що в лютому 2022 року ЄС запровадив санкції проти Фрідмана, а у березні до них приєдналася Великобританія. Тоді ж бізнесмен покинув раду директорів Альфа-Банку, який згодом в Україні змінив назву на Сенс Банк.