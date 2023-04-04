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З Фрідмана зняли два з трьох обвинувачень в Великій Британії - FT
Національне агентство боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA) прийняло рішення припинити розслідування двох з трьох напрямків щодо дій російського мільярдера Михайла Фрідмана. Обвинувачення були зняти.
Про це 4 квітня повідомила британська щоденна газета Financial Times з посиланням на джерела в агентстві.
NCA припинило розслідування за підозрою в змові з метою обману Міністерства внутрішніх справ і в змові з метою вчинення неправдивих свідчень. Агентство все ще розслідує причетність Фрідмана до відмивання грошей.
У грудні співробітники NCA провели обшуки у маєтку мільярдера на півночі Лондона. Тепер сторони сперечаються на рахунок законності виданого ордеру на обшук. Водночас за результатами проведеної роботи декількох поплічників Фрідмана заарештували за відмивання грошей.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Однак, як вважають в FT, зменшення обсягу розслідування NCA щодо Фрідмана стане перешкодою для нової спеціальної групи агентства, яка була створена для боротьби з корумпованою елітою та пов’язаними з РФ особами, які відмивали гроші у Великобританії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Нагадаємо, що в лютому 2022 року ЄС запровадив санкції проти Фрідмана, а у березні до них приєдналася Великобританія. Тоді ж бізнесмен покинув раду директорів Альфа-Банку, який згодом в Україні змінив назву на Сенс Банк.