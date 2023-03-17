В НБУ обурилися заявою про пошук інвестора для Сенс Банку: жодних переговорів не дозволяли

Національний банк України заявляє, що не надавав Сімеону Дянкову, що отримав право голосу за акціями підсанкційних власників Сенс Банку (до грудня 2022 року - Альфа-Банк Україна), жодних доручень щодо проведення переговорів із пошуку для фінустанови потенційних інвесторів. Про це йдеться у заяві регулятора, якою він відреагував на інтерв'ю Дянкова виданню FinClub.

"Неодноразові згадки в інтерв’ю про те, що регулятор визначив для пана Дянкова певні завдання щодо "зменшення частки підсанкційних осіб серед акціонерів" та "пошуку інвестора" не відповідають дійсності і є маніпуляцією, яка може ввести в оману читачів", - сказано в ній.

Як кажуть в НБУ, на своє письмове звернення до нього Дянков та голова наглядової ради банку Роман Шпек отримали відповідь по суті, у якій йшлося про те, що враховуючи накладені з боку Євросоюзу на акціонерів банку Михайла Фрідмана та Петра Авена санкції, а також санкції України щодо них та їхнього партнера Андрія Косогова, вони всі позбавлені права розпоряджатися власними активами та відчужувати їх у будь-який спосіб до зняття санкцій.

"Зазначена відповідь дає однозначне розуміння, що українське законодавство не передбачає дозвільних механізмів для того, щоб підсанкційні особи скористалися правом на відчуження акцій банку до моменту зняття таких санкцій. А отже, жодних підстав для згаданих у публікації запланованих "зустрічей в НБУ та ОП" немає", - підкреслює регулятор.

При цьому НБУ підтверджує отримання листа від потенційного інвестора, на який "також була надана вичерпна відповідь по суті". Регулятор нагадує представникам Сенс Банку, що особа, яка має намір набути істотну участь у банку, зобов’язана повідомити про свої наміри й одночасно подати до НБУ повний пакет документів.

НБУ ж не отримав від зацікавленої сторони пакета документів, визначених законом про банки і нормативно-правовими актами Нацбанку, для такого погодження набуття істотної участі.

"Комунікація банків із регулятором стосовно вищезазначених питань чітко визначена законодавством і не передбачає іншого формату звернень та переговорів. Як і у випадку з потенційною докапіталізацією банку на 1 мільярд доларів, ми констатуємо, що необхідного пакета документів не було подано на розгляд НБУ", - підкреслили в Нацбанку.

Стосовно застережень зростання частки держави в банківському секторі там зазначають, що таке зростання зумовлено насамперед особливостями функціонування економіки під час війни, є вимушеним і тимчасовим її наслідком.

"Повномасштабна війна розв’язана рф в Україні є безпрецедентною та трагічною подією, виклики якої маємо долати. Під час наших чисельних зустрічей та переговорів із міжнародними колегами ми неодноразово обговорювали ситуацію на банківському ринку, зокрема й потенційні сценарії розвитку подій, з метою збереження фінансової стабільності. Можемо засвідчити повне розуміння з їхнього боку", - заявили в НБУ.

Стосовно повної націоналізації будь-якого системно важливого банку, яким є і Сенс Банк, регулятор каже лише, що це питання "розглядатиметься Кабінетом міністрів на підставі та у спосіб, визначений законом".

Нагадаємо, Дянков в опублікованому 17 березня інтерв'ю, зокрема, зазначив, що наступного тижня планує відвідати Київ для зустрічей з представниками НБУта Офісу президента, щоб погодити наступні кроки щодо досягнення домовленості з входу в капітал Сенс Банку польского інвестора.

Зазначимо також, що у жовтні було ухвалено закон про особливості виведення з ринку системно важливого банку у разі його неплатоспроможності в умовах військового стану, що передбачає купівлю такого банку державою за 1 гривню.

Його ухвалення називали спрямованим саме на ймовірне застосування насамперед до Альфа-Банку Україна. При цьому в січні в НБУ заявили, що не бачать ризиків неплатоспроможності фінустанови, яка тепер стала Сенс Банком.