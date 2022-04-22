Альфа-Банк погодив з НБУ довірену особу, якій передадуть права за акціями Фрідмана та Авена

"Альфа-Банк Україна" погодив із Національним банком кандидатуру Симеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій буде передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів банку Михайла Фрідмана та Петра Авена.

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Про це повідомила пресслужба "Альфа-Банку".

Таким чином, Дянков отримав право брати участь в управлінні банком. Він є болгарським економістом, державним діячем. З липня 2009 по березень 2013 року Дянков був міністром фінансів і віцепрем'єром уряду Болгарії.

Нагадаємо, Мінфін США ввів заходи, які повністю блокують роботу російського Альфа-банку, який є четвертою за своїми активами банківською установою в Росії, а також шести пов'язаних із нею установ у Росії, Нідерландах, Казахстані та на Кіпрі.

У НБУ уточнили, що Альфа-банк Україна не підпадає під ці санкції, оскільки є окремою юридичною особою. Фінустанова продовжує працювати у звичайному режимі.

Водночас Нацбанк, керуючись законодавством України, визнав ділову репутацію російських акціонерів банку, до яких застосовано міжнародні санкції, небездоганною та заборонив їм використовувати право голосу.

У НБУ наголосили, що це жодним чином не відображається на діяльності банку на території України.