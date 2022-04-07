Санкції США не стосуються українського Альфа-банку - роз’яснення НБУ

Альфа-банк Україна не підпадає під санкції Міністерства фінансів США, оскільки є окремою юридичною особою. Фінустанова продовжує працювати у звичайному режимі.

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Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

"АТ "Альфа-банк" (Україна) є незалежною від Альфа-банку (Росія) юридичною особою, яка не підпадає під міжнародні санкції. Це відзначило Міністерство фінансів США у своєму офіційному повідомленні про введення нового пакету санкцій проти Росії і, зокрема, російського Альфа-банку", - йдеться у повідомленні НБУ.

Наголошується, що український Альфа-Банк є системно важливим банком, який працює на території України виключно у рамках українського законодавства. Банк тримає 6% загального обсягу депозитів українців, залучаючи близько 48 млрд грн.

Крім того, обсяг коштів українських підприємств в Альфа-банку становить близько 24 млрд. грн. Банк обслуговує понад 2,6 млн. фізичних осіб, 55 тис. юридичних осіб та 89 тис. фізичних осіб-підприємців.

Альфа-банк також містить та обслуговує значну частку інфраструктури фінансового сектора (691 банкомат, 16 858 POS-терміналів, 201 відділення), працездатність якої сьогодні має критичне значення для фінансової стабільності.

Водночас Нацбанк, керуючись законодавством України, визнав ділову репутацію російських акціонерів банку, до яких застосовано міжнародні санкції, небездоганною та заборонив їм використовувати право голосу.

У НБУ наголосили, що це жодним чином не відображається на діяльності банку на території України.

Як повідомлялося, Мінфін США ввів заходи, які повністю блокують роботу російського Альфа-банку, який є четвертою за своїми активами банківською установою в Росії, а також шести пов'язаних із нею установ у Росії, Нідерландах, Казахстані та на Кіпрі.

"Альфа-банк Україна" є одним із десяти найбільших в Україні банків.

Фінустанова належить інвестиційній холдинговій компанії ABH Holdings SA (ABHH) з головним офісом у Люксембурзі, яка має активи також у Білорусі, Казахстані, Нідерландах та Росії, а також представництва на Кіпрі та у Великій Британії. Банк засновано у 1992 році, під нинішнім брендом він працює з 2001 року.

За даними на початок 2022 року, акціонерами банку були ABH Ukraine Limited (Кіпр, 42,4% акцій), ABH Holdings SA (Люксембург, 57,6%).

Люксембурзька компанія у своїй на 100% володіє ABH Ukraine. Фрідман має 32,9% ABH Holdings, а Авен - 12,4%. Крім того, 21% акцій має Герман Хан, а ще 16,3% – Олексій Кузьмічов.