США вводят санкции против российских Сбербанка, Альфа-Банка и запрете инвестиций в РФ

Американские власти объявили о введении санкций против российских Сбербанка и Альфа-Банка, запрете на инвестирование в Россию, а также санкциях против членов Совета безопасности РФ.

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Как говорится в сообщении Белого дома, речь идет о заморозке всех активов упомянутых двух банков, связанных с финансовой системой США, и запрете американским лицам вести с ними деловые отношения.

В администрации Джозефа Байдена подчеркивают, что Сбербанк является крупнейшим финансовым учреждением РФ и владеет почти третью всех активов российского банковского сектора, что делает его системно важным для российской экономики. В свою очередь, Альфа-Банк является крупнейшей частной и четвертой по величине в целом финорганизацией в РФ.

Также в Белом доме анонсировали указ Байдена, включающий запрет на новые инвестиции в Россию со стороны граждан США, где бы они ни находились, что призвано еще больше изолировать Россию от мировой экономики.

"Это действие основано на решении более 600 транснациональных компаний покинуть Россию. Исход частного сектора включает производственные, энергетические компании, крупных розничных торговцев, финансовые учреждения, а также других поставщиков услуг, в частности юридические и консалтинговые фирмы. Сегодняшний указ обеспечит стойкое ослабление глобальной конкурентоспособности РФ", - говорится в сообщении.

Также предусмотрены полные блокирующие санкции в отношении важнейших российских государственных предприятий. Гражданам США будет запрещено совершать сделки с этими организациями, а активы этих предприятий, находящиеся под юрисдикцией США, будут заморожены.

Помимо этого, вводятся санкции в отношении представителей российской элиты и членов их семей, включая санкции в отношении совершеннолетних детей президента Владимира Путина (известно, что у него есть две дочери - Мария Воронцова и Катерина Тихонова), Марии Лавровой и Екатерины Винокуровой - жены и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также членов Совета безопасности России, включая бывшего президента и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина.

"Эти лица обогатились за счет российского народа. Некоторые из них несут ответственность за оказание поддержки, необходимой для подкрепления войны Путина с Украиной. Это действие отрезает их от финансовой системы США и замораживает все активы, которыми они владеют в Соединенных Штатах", - сообщили в Белом доме.

Кроме того, отмечается, что американское Министерство финансов запретило России производить выплаты по долгу средствами, находящимися под юрисдикцией США (то есть через российские счета в американских банках).

"В настоящее время санкции не исключают выплаты по суверенному долгу России при условии, что Россия использует средства за пределами юрисдикции США. Однако Россия является глобальным финансовым изгоем, и теперь ей придется выбирать между истощением имеющихся средств для выплаты долга или дефолтом", - сказано в сообщении.

В то же время подчеркивается, что США не намерены вводить ограничения, касающиеся видов деятельности, "которые приносят пользу российскому народу и людям во всем мире", в частности обеспечения продуктами питания и сельскохозяйственными товарами, доступа к лекарствам и медицинскому оборудованию, а также телекоммуникационных услуг.

"Эти виды деятельности не являются целью наших усилий, и американские и западные компании могут продолжать работать в этих секторах в России. При необходимости соответствующие министерства и агентства будут объявлять соответствующие исключения и изъятия для обеспечения того, чтобы такая деятельность не была нарушена", - отметили в Белом доме.

Напомним, 1 апреля американские власти анонсировали решение ввести дополнительные санкции в отношении оборонного, аэрокосмического и морского секторов России и Беларуси. Заявлялось, что в список попали 120 организаций, но они тогда не назывались.

Отметим также, что параллельно Европейский союз сообщил о согласовании пятого пакета санкций против России в связи с ее военной агрессией против Украины, включающего ограничение импорта угля из России до 4 миллиардов евро в год и заход российских судов в порты ЕС.

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