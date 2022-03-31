Затянуть гайки. Как США и союзники готовятся еще жестче вытеснять Россию с мирового рынка нефти

Цены на нефть марки Brent утром в четверг, 31 марта, упали ниже 110 долларов за баррель на фоне новостей о том, что США планируют высвободить из своего Стратегического нефтяного резерва рекордное за последнее время количество нефти — 180 млн баррелей.

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Издание Reuters со ссылкой на четыре своих источника в Белом доме сообщило, что Администрация президента Байдена в данный момент рассматривает этот шаг для стабилизации цен на бензин в США. Рынки отреагировали на эту новость резким падением котировок на фьючерсы нефти марки Brent.

Так с 3:00 по 3:30 по Киеву котировки на бирже ICE Futures рухнули со $113 до $108 за баррель. А по состоянию на 10:33 значение котировок фьючерсов составляло $109 за баррель.

Динамика котировок фьючерсов нефти марки Brent на бирже ICE Futures 31 марта

При этом в первые недели российского вторжения в Украину после заявления Байдена 8 марта об эмбарго на российские энергоносители значение котировок достигло пиковых показателей в 127,98 доллара за баррель. А всего неделю назад (23 марта) нефтяные фьючерсы на бирже торговались по цене 121,6 доллара за баррель.

Динамика котировок фьючерсов нефти марки Brent на бирже ICE Futures за январь-март 2022 года

В то же время в четверг, 31 марта, ожидается выступление Байдена, где он прокомментирует шаги своей администрации, направленные на снижение цен на нефтепродукты. При этом еще неизвестно, не станет ли высвобождение из стратегического резерва США рекордного за 50 лет количества нефти частью некоей более крупной и глобальной стратегии для снижения мировых цен на нефть.

В пятницу, 1 апреля, запланирована встреча членов Международного энергетического агентства, на которой страны-члены обсудят коллективное высвобождение нефти из резервов. Сами меры и объемы нефти из резервов пока обсуждаются, однако эти новости уже повлияли на биржевые котировки и обусловили падение цен на нефть как в США, так и в Европе.

Цены на нефть в мире начали расти с начала года из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке, а также угрозы вторжения России в Украину. После того, как вторжение состоялось, страны Запада ввели санкции в отношении России, которая на то время была вторым мировым экспортером нефти.

Хотя в начале месяца полноценные санкции в отношении российской нефти ввели лишь США и Великобритания, западные нефтяные компании, опасаясь давления со стороны общественного мнения, начали избегать партнерства с россиянами.

К концу марта об эмбарго на российские энергоресурсы заговорили и в ЕС, а крупнейший импортер российской нефти Германия заявила, что до конца 2022 года и вовсе откажется от поставок нефти из РФ.

"Компании завершают контракты с российскими поставщиками, не продлевают их и переходят на других поставщиков. И все это идет невероятными темпами", — заявил 25 марта журналистам федеральный министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

Роберт Хабек, вице-канцлер Германии, министр экономики и проблем климата заявил, что Германия перестанет покупать у России нефть до конца года

При этом он отметил, что к середине 2022 года импорт российской нефти в Германию должен уменьшиться вдвое, а к концу года страна уже будет "практически независимой" от поставок из РФ.

Также Россию покинули и крупнейшие в мире нефтесервисные компании. Halliburton Co, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford входят в "большую четверку" компаний, которые специализируются на разработке решений и услуг для энергетической отрасли на этапах от поиска углеводородов до строительства скважин и оптимизации добычи.

В своих пресс-релизах 20 марта они заявили, что приостанавливают инвестиции в РФ, а также замораживают свои проекты из-за санкций, которые были введены США в ответ на вторжение России в Украину.

По данным транснациональной компании British Petroleum, Россия занимает 6 место в мире по доказанным и разведанным запасам нефти. При этом РФ является второй в мире после США по добыче и экспорту нефти. Высокие показатели добычи обусловлены тем, что россияне продолжают эксплуатировать старые месторождения в Татарстане и Сибири, добыча на которых ведется со времен СССР и которые со временем могут истощиться. Для сохранения своего ведущего статуса экспортера углеводородов России необходима разработка новых месторождений, которые по большей части находятся на морском шельфе и в Арктическом океане. Однако разработка данных месторождений невозможна без западных технологий и инвестиций.

Арктический проект российской компании "Газпромнефть", морская платформа "Приразломная" — флагман и гордость российских нефтяников в Арктике. Ее верхняя часть — это списанная платформа Нutton, которую "Газпромнефть" купила у норвежской компании Monitor TLP Ltd. Фото: "Газпромнефть"

Из-за санкций в отношении россиян долю на мировом рынке углеводородов уже делят другие страны-экспортеры. В частности, выгоду от текущей ситуации на рынке могут получить Венесуэла, которая обладает крупнейшими в мире разведанными запасами нефти, а также Канада, которая находится в рейтинге на третьем месте. К тому же в Канаде тот же климат и то же географическое положение, что и у России, и она может извлечь из санкций против РФ максимальную выгоду. Единственным препятствием на пути к максимизации добычи нефти в этой стране является экологическая политика федерального правительства.

Завод по переработке битуминозных песков Christina Lake компании Cenovus Energy в северной Альберте, Канада. Фото: CENOVUS

В то же время из-за санкций и токсичной репутации российские компании столкнулись с трудностями реализации нефти на мировом рынке даже с рекордным в истории дисконтом. Из-за невозможности сбыта и переизбытка ресурса российский оператор нефтепровода, компания "Транснефть", ограничила прием нефти в систему трубопроводов.

"Россия не может просто взять и прекратить добычу нефти и газа из действующих скважин. Сырье, которое идёт по скважинам на поверхность, надо постоянно куда-то направлять: в трубопроводы, резервуары или танкеры. Но резервуары не резиновые, поэтому долго ограничивать поставки РФ не сможет. И Россия уже стремится продавать нефть с большим дисконтом, чтобы хоть кто-то купил", — пишет энергетический эксперт Светлана Долинчук.

При этом она отмечает, что при закрытии скважин добычу из них возобновить будет нельзя. Бурить придется заново, а это потребует финансовых затрат и западных технологий.

Проблему усугубляет и падение нефтепереработки в РФ с начала военной агрессии. Из-за невозможности экспорта нефтепродуктов в ЕС и Северную Америку, а также ремонтов на нефтеперерабатывающих предприятиях потребление нефти также падает. При этом аварийность российских НПЗ будет увеличиваться из-за ограничения доступа к западным технологиям, а это значит, что падать будет и потребление нефти. Таким образом, из-за вынужденного закрытия старых месторождений и невозможности бурить новые скважины добыча углеводородов РФ будет и дальше деградировать, лишая Россию половины ее поступлений в государственный бюджет.