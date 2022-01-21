Цена нефти обновила восьмилетний максимум — украинцам пора ждать подорожания бензина до 40 гривен за литр и больше?

Во вторник, 18 января, мировые цены на эталонную нефть марки Brent повысились до $88,12 за баррель . В последний раз такой показатель был зафиксирован больше восьми лет назад, еще в октябре 2014 года. В среду, 19 января, цены на нефть продолжали расти и на короткое время достигли отметки $90 за баррель. Эксперты прогнозируют повышение стоимости бензина уже в первых числах февраля. Однако есть вероятность и того, что США и украинским властям удастся сбить цены. Как именно — в материале Степана Крьоки.

Причиной такого роста стал дефицит предложения из-за возросшей геополитической напряженности в мире. Так, из-за нападения йеменской группы хуситов на третьего по величине производителя нефти в ОПЕК — Объединенные Арабские Эмираты — обострились боевые действия между группой, связанной с Ираном, и коалицией, связанной с Саудовской Аравией. Также инвесторов беспокоят высокие риски полномасштабного вторжения России в Украину. Если это случится, то Запад может существенно ограничить поставки российских энергоресурсов на европейский рынок.

Также увеличению цен способствует рост спроса, который обусловлен тем, что влияние штамма COVID-Omicron на восстановление мировой экономики оказалось менее значительным, чем ожидалось.

Рост цен на нефть скажется и на повышении стоимости нефтепродуктов в Украине, которая импортирует большую часть бензина и дизельного топлива. Весной прошлого года на украинском рынке бензина и дизельного топлива наблюдался рост цен, вызванный ажиотажем из-за ухода с украинского рынка крупного поставщика российских нефтепродуктов компании Proton Energy. Однако тогда власти ограничили рост, установив предельную надбавку на розничную реализацию бензина и дизельного топлива.

Однако даже с учетом таких мер со стороны правительства цены могут вырасти из-за высокой стоимости нефтепродуктов в странах, откуда Украина импортирует топливо. Некоторые мировые эксперты считают, что цены на нефть марки Brent в этом году будут повышаться, пока не достигнут отметки в $100 за баррель, а стоимость самого востребованного бензина А-95 пробьет новую психологическую отметку в 40 гривен за тысячу кубометров. Но не все согласны с таким утверждением и есть вероятность того, что цены на нефть снизятся под давлением крупнейших потребителей нефтепродуктов.

40 гривен за литр бензина — ждать или нет

Основатель и руководитель группы "Прайм" Дмитрий Лёушкин считает, что есть все основания для роста цены на бензин А-95 до 40 грн/л уже в феврале.

По его словам, по состоянию на 18 января входная цена на бензин составляла 28 гривен за литр, если к этому прибавить еще 7 гривен за литр государственной торговой наценки, то цена на стеле премиальных АЗС составит 35 гривен за литр. Дальнейшее регулирование Министерства экономики будет только корректировать цены на бензин в сторону повышения.

Так, уже в первых числах февраля после следующего госрегулирования цены на топливо повысятся еще примерно на 2 гривны за литр. А после 14 февраля цены на А-95 на стелах премиальных сетей АЗС подскочат до 40 гривен за литр при условии, что курс гривны к доллару снизится до 29 гривен за доллар.

Однако и на этом подорожание нефтепродуктов может не закончиться. Некоторые аналитики ожидают рост нефти в этом году до $100 за баррель, кроме того из-за вероятности российской военной агрессии курс гривны также может продолжать снижение.

С Лёушкиным не согласен директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. По его словам, цены вряд ли вырастут так существенно.

"Я не разделяю мнения, что бензин А-95 будет стоить 40 гривен за литр. Чтобы цена поднялась до 40 гривен, нужно чтобы курс был около 30 гривен за $1, а котировки Brent выросли до ста. 17 января Brent торговалась по $87 за баррель,18 января — за $88 за баррель. Мы подсчитали, что если неделю цены будут колебаться в пределах $87, то бюллетень Минэкономики на следующую неделю покажет повышение на 1,15 грн/литр на бензин и на 1,5 грн/литр на дизель", — говорит Куюн.

При этом он также сомневается и в дальнейшем росте цен на нефть. В ноябре 2021 года, когда цены на нефть составили $85 за баррель, США и Япония очень сильно всполошились и пообещали открыть доступ к своим нефтяным резервам. Это позволило им обрушить цены ниже $80 за баррель, поэтому в ближайшие дни они также могут выступить с соответствующими заявлениями.

"Я не думаю, что стоимость бензина будет сильно расти из-за роста цен во всем мире. А для США это вообще вопрос первостепенной важности: это крупнейший в мире потребитель нефтепродуктов, поэтому для их экономики это крайне нежелательный сценарий. Я думаю, что они все-таки постараются прибить цену на нефть", — отмечает Куюн.

По его словам, немаловажным внутренним фактором, который влияет на цену топлива в Украине, является курс гривны по отношению к доллару. Но здесь все будет зависеть от дальнейшей напряженности на границе с Россией, поскольку девальвация гривны в первую очередь обусловлена именно этим.

"Мировые аналитики опасаются, что если напряжение перерастет в конфликт, то поставки российских энергоресурсов могут упасть, а это вызовет на рынке панику. Я думаю, что если разрешится наша геополитическая напряженность, то и курс нормализуется, и успокоится цена на нефть и газ. Стоимость газа тоже тянет нефтяные цены вверх. Из-за дорогого газа люди начинают искать ему альтернативу и находят ее в тех же нефтепродуктах", — говорит Куюн.

Цены можно снизить путем снижения налогов

По мнению главного редактора профильного журнала "Нефтерынок" Александра Сиренко, для того чтобы цена на стеле была 40 гривен за А-95 с учетом ограниченной торговой наценки, стоимость бензина в Европе должна составлять $1080 за тонну. При этом сейчас тонна бензина в ЕС стоит $820. То есть цена должна вырасти на 25%.

При этом даже при цене барреля нефти в $100 нефтяная составляющая не сыграет существенной роли, поскольку в Украине довольно высокие налоги на нефтепродукты.

"В литре бензина А-95 9 гривен налогов, а в литре дизельного топлива 12 гривен. Налоги у нас высокие, и они довольно стабильные, в евро. Однако гривна все-таки может ослабнуть по отношению к евро, а цена барреля нефти вырасти до $115-120. В таком случае цена на стеле в 40 гривен за литр А-95 может стать реальностью", — говорит Сиренко.

Он отмечает, что после новогодних праздников рынок нефтепродуктов входит в сезон полуторамесячного затишья: меньше работы на дорогах и в полях. Из-за этого сокращается и потребление топлива. Однако властям все же следует заняться ситуацией на рынке нефтепродуктов.

"Год назад максимально возможная цена на газ была 8 гривен за кубометр и никто не мог прогнозировать, что цены повысятся до 80 гривен за куб. То же самое может произойти и с нефтью. А с учетом того, что в недрах Украины есть запасы нефти и газа, чтобы себя обеспечить, такая ситуация для нас абсурдна", — отмечает эксперт.

По словам Сиренко, в Украине до сих пор нормально работает только один Кременчугский НПЗ, хотя могли бы работать и Одесский, и Дрогобычский. Также Украине следует увеличивать собственную добычу нефти.

Однако это длинный сценарий, который требует серьезных инвестиций. Есть более короткий. В соседней Польше с 1 февраля снижается налоговая нагрузка на все энергоресурсы. Таким же путем могла бы пойти и Украина, где налоги на тонну бензина 213 евро, почти как в Европе.