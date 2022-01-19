Цена на бензин подскочит до 40 грн/л уже в феврале

Уже в феврале цена на дизель и бензин подскочит до 40 грн/л, а на автогаз – до 25 грн/л. Такой резкий ценовой скачок связан с ростом курса доллара и нефтяных котировок, а также с влиянием на рынок госрегулирования.

Такой прогноз озвучил директор сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин, пишет UBR.ua.

Он объясняет такой резкий ценовой скачок неконтролируемым ростом курса доллара и нефтяных котировок, а также влиянием госрегулирования.

По словам эксперта, большая вероятность увидеть такие ценники на АЗС существует уже с 12 февраля, чему будет предшествовать несколько этапов повышения расценок на заправках.

По словам Дмитрия Леушкина, колебания курса доллара быстро отражаются на стоимости горюче-смазочных материалов. А в связи с введением в Украине госрегулирования цен на топливо, которое выходит три раза в месяц (1, 11 и 21 числа), первый раз прайс на заправках резко поменяется уже с ближайшего понедельника, 24 января.

"Следующее госрегулирование должно выйти в пятницу, 21 января, но выйдет в понедельник, поскольку Минэкономики работает с задержками. И сразу мгновенно все ценники перерисуют на 2 грн вверх", – уточняет Леушкин.

На сегодняшний день входящая цена на январский ресурс – 28 грн, плюс 7 грн допустимой наценки. То есть с понедельника стоимость литра 95-го бензина на премиальных заправочных сетях уже взлетит под 35 грн.

В первых числах февраля грядет следующее госрегулирование и новый скачок цен на горючее. Поскольку ценообразование у нас идет по среднеарифметической цене по котировкам, говорит Леушкин, то с учетом очень дорогой нефти первая цена февраля подскочит еще примерно на 2 грн/л.

Третье госрегулирование выпадает на субботу, 12 февраля, поэтому по факту рост ценников произойдет в ближайший рабочий день – 14 февраля.

Также свою роль в подорожании бензина на АЗС может сыграть и рост курса валют.

"Если мы дойдем до 29 грн/$, а я считаю, что дойдем, следовательно, у нас 14 февраля премиальные сети будут продавать бензин по 40 грн/л. А автогаз, соответственно, по 25 грн/л. Это чтобы на День влюбленных все сидели дома и друг к другу не ездили", – иронизирует эксперт.

Но и на этом подорожание, скорее всего, не закончится. Сейчас все мировые аналитики говорят, что в этом году нефть будет планомерно расти до $100/баррель, и прогноз по гривне также неутешительный: в связи с общеполитическим нагнетанием вокруг нашей страны украинские евробонды и все ценные бумаги летят вниз – следовательно, курс летит вверх.

"Дальнейший рост связан уже с курсом валют и ценой на нефть. И там, и там прогноз неблагоприятный. Поэтому какой там дальше рекорд будет поставлен – жизнь покажет", – резюмирует Леушкин.

Отметим, во вторник, 18 января, цена нефти эталонной марки Brent выросла до 88,12 доллара за баррель. Это рекордный показатель за последние семь лет.