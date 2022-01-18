Цены на нефть побили семилетний рекорд

Во вторник, 18 января, цена нефти эталонной марки Brent выросла до 88,12 доллара за баррель. В последний раз такой показатель был зафиксирован более семи лет назад — в октябре 2014 года.

Об этом сообщает Reuters.

Так, утром 18 января цена нефти марки Brent превысила отметку в 87 долларов за баррель впервые с 2014 года, о чем свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена мартовских фьючерсов по состоянию на 07:15 по киевскому времени составляла 87,28 доллара за баррель. Нефть марки WTI подорожала на 1,3%, до 84,38 доллара.

Как отмечает издание, на цену повлияли опасения по поводу возможных перебоев с поставками после того, как йеменская группировка хуситов напала на Объединенные Арабские Эмираты (третьего по величине производителя нефти в организации ОПЕК), что привело к эскалации боевых действий между группой, связанной с Ираном, и коалицией во главе с Саудовской Аравией. В результате атаки произошел пожар в главном международном аэропорту Абу-Даби и поджог бензовозов в близлежащей промышленной зоне.

Аналитики издания Bloomberg также связывают подорожание топлива с "возвращением геополитической напряженности".

По словам главы отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона, настроение на рынке "остается конструктивным", в то время как атака на ОАЭ лишь сильнее подтолкнула цены.

Нефть начала 2022 год с резкого подорожания, обусловленного высоким спросом и перебоями в работе крупных производителей, включая Ливию.

"Перебои с поставками в сочетании с устойчивым спросом означают, что рынок нефти более напряжен, чем ожидалось", — добавил эксперт.

Тем временем американская инвестиционная компания Goldman Sachs Group Inc. повысила свои ожидания касательно марки Brent на 2022 и 2023 годы, прогнозируя, что цена барреля нефти вырастет до 100 долларов в третьем квартале.

Отметим, предыдущее повышение цен на нефть произошло на фоне того, что США отказались от планов по продаже нефти из стратегических запасов. Но в 2022 году производство в стране продолжит восстанавливаться, и это должно оказывать сдерживающее влияние на рост цен в среднесрочной перспективе.

Однако трейдеры прогнозируют, что в ближайшие годы цены на сырье существенно вырастут. Это может произойти на фоне замедления инвестиций в новые поставки до достижения пикового спроса перед тем, как на первый план выйдут экологичные альтернативы.

Нефтяной рынок отстает от других на фоне замедления спроса в период пандемии коронавируса и опасений, так что стоимость может достичь пика в следующее десятилетие. Возвращение цен на нефть к отметке $100 является возможным и в результате того, что такой рост необходим для стимулирования инвестиций в отрасль.