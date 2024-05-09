Для экономии электроэнергии один из городов откажется от ночного освещения улиц

На фоне дефицита в энергосистеме в Чернигове решили минимизировать уличное освещение, а ночью город вообще откажется от света для экономии электроэнергии. Об этом заявил исполняющий обязанности Черниговского городского головы Александр Ломако.

После подписания соответствующего распоряжения внешнее освещение в Чернигове будет работать следующим образом:

в парках, скверах, бульварах – до 21:30;

на объектах улично-дорожной сети – до 22:30.

Ломако отметил, что необходимость в таких шагах возникла в результате повреждения российскими оккупантами объектов объединенной энергетической системы Украины, из-за чего фиксируется дефицит электроэнергии.

В связи с дефицитом в энергосистеме страны минимизировать освещение улиц решили и в Киеве. Об этом заявили в Киевской городской военной администрации, отметив, что полностью выключать все фонари не собираются. Благодаря системе управления внешним освещением обещают снизить яркость осветительных приборов, что позволит достичь общей экономии не менее 20%.

“Продолжаем искать другие источники экономии, но на обычных жильцах – бытовых потребителях пока экономить не будем! Снабжение электроэнергии в квартиры киевлян будет происходить без ограничений”, - пообещали в КМВА.

В то же время жителей столицы призвали бережливо потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы нагрузок - с 18:00 до 23:00.

"Не включайте все мощные электроприборы одновременно, перенесите стирку на ночь, выключайте свет в пустых помещениях. Помогайте своей экономией балансировать энергосистему! Так вы поможете "Укрэнерго" избежать потенциальных крайних мер – применения аварийных отключений для бытовых потребителей по всей Украине”, - написали в администрации.

В свою очередь "Укрэнерго" предупредило украинцев о появлении в соцсетях фейкового сообщения с якобы графиком отключения электроэнергии.

“Мошенники в очередной раз используют логотип и название нашей компании в своих целях. Напоминаем, что "Укрэнерго" не публикует никаких графиков. Актуальную информацию об энергоснабжении вы можете отслеживать на официальном сайте вашего облэнерго или в вашем личном кабинете потребителя”, - сообщила пресс-служба компании.

Враг продолжает бить по украинской энергетике

Напомним, в ночь на 8 мая Россия атаковала объекты генерации и передачи электроэнергии в 6 регионах Украины. Враг атаковал объекты в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. Известно, что за ночь россияне применили 55 ракет и 21 ударный беспилотник.

В ДТЭК заявили, что враг той ночью атаковал три теплоэлектростанции компании. В результате этого есть серьезные повреждения оборудования.

Позже стало известно, что 8 мая, во время утренних обстрелов критической инфраструктуры, значительные поражения были нанесены и объектам гидроэнергетики. В результате российской атаки две ГЭС вывели из эксплуатации. По информации от "Укргидроэнерго", на сегодняшний день вся гидрогенерация получила сокрушительные повреждения.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что повреждения энергообъектов носят масштабный характер, поэтому не исключается отключение от электросети бытовых потребителей. Он отказался точно назвать масштабы повреждения энергосистемы, поскольку компания избегает публикации цифр, которые могут помогать врагу планировать следующие удары.

Готовятся ко всем возможным сценариям и украинцы. В апреле сеть "Эпицентр" зафиксировала заметный рост продаж павербанков на 38% и зарядных станций, которые увеличились в 4,5 раза (350%) по сравнению с предыдущим годом. В то же время спрос на генераторы снизился, вероятно, потому что украинцы уже располагают значительным запасом энергогенерирующего оборудования, накопленным в предыдущий кризисный период.