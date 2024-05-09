Задля економії електроенергії одне з міст відмовиться від нічного освітлення вулиць

На тлі дефіциту в енергосистемі у Чернігові вирішили мінімізувати вуличне освітлення, а вночі місто взагалі відмовиться від світла задля економії електроенергії. Про це заявив виконувач обов’язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако.

Після підписання відповідного розпорядження зовнішнє освітлення у Чернігові працюватиме так:

у парках, скверах, бульварах - до 21:30;

на обʼєктах вулично-дорожньої мережі - до 22:30.

Ломако зазначив, що необхідність у таких кроках виникла внаслідок пошкодження російськими окупантами об’єктів обʼєднаної енергетичної системи України, через що фіксується дефіцит електроенергії.

У зв’язку з дефіцитом в енергосистемі країни мінімізувати освітлення вулиць вирішили i у Києві. Про це заявили у Київській міській військовій адміністрації, зауваживши, що повністю вимикати усі ліхтарі не збираються. Завдяки системі керування зовнішнім освітленням обіцяють знизити яскравість освітлювальних приладів, що дозволить досягти загальної економії у щонайменше 20%.

“Продовжуємо шукати інші джерела економії, але на звичайних мешканцях - побутових споживачах поки економити не будемо! Постачання електроенергії в квартири киян відбуватиметься без обмежень”, - пообіцяли в КМВА.

Водночас мешканців столиці закликали ощадливо споживати електроенергію, особливо у пікові години навантажень - з 18:00 по 23:00.

“Не вмикайте всі потужні електроприлади одночасно, перенесіть прання на ніч, вимикайте світло в порожніх приміщеннях. Допомагайте своєю економією балансувати енергосистему! Так ви допоможете “Укренерго” уникнути потенційних крайніх заходів – застосування аварійних відключень для побутових споживачів по всій Україні”, - написали в адміністрації.

У свою чергу “Укренерго” попередило українців про появу у соцмережах фейкового повідомлення з нібито графіком відключення електроенергії.

“Шахраї вкотре використовують логотип та назву нашої компанії у своїх цілях. Нагадуємо, що “Укренерго” не публікує жодних графіків. Актуальну інформацію про енергопостачання ви можете відстежувати на офіційному сайті вашого обленерго чи у вашому особистому кабінеті споживача”, - сповістила пресслужба компанії.

Ворог продовжує гатити по українській енергетиці

Нагадаємо, в ніч проти 8 травня Росія атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у 6 регіонах України. Ворог атакував об’єкти у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Відомо, що загалом за ніч росіяни застосували 55 ракет та 21 ударний безпілотник.

Натомість у ДТЕК заявили, що ворог вночі атакував три теплоелектростанції компанії. Унаслідок цього є серйозні пошкодження обладнання.

Пізніше стало відомо, що 8 травня, під час ранкових обстрілів критичної інфраструктури, значних уражень було завдано і обʼєктам гідроенергетики. Внаслідок російської атаки дві ГЕС вивели з експлуатації. За інформацією від "Укргідроенерго", на сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що пошкодження енергооб'єктів мають масштабний характер, тому не виключається відключення від електромережі побутових споживачів. Він відмовився точно назвати масштаби пошкодження енергосистеми, оскільки компанія уникає публікації цифр, які можуть допомагати ворогу планувати наступні удари.

Готуються до усіх можливих сценаріїв i українці. У квітні мережа "Епіцентр" зафіксувала помітне зростання продажів павербанків на 38% та зарядних станцій, які збільшились у 4,5 рази (350%) порівняно з попереднім роком. Водночас попит на генератори знизився, ймовірно, тому що українці вже мають у своєму розпорядженні значний запас енергогенеруючого обладнання, накопичений у попередній кризовий період.