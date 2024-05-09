В Україні зріс попит на зарядні станції і павербанки

У квітні мережа "Епіцентр" зафіксувала помітне зростання продажів павербанків на 38% та зарядних станцій, які збільшились у 4,5 рази (350%) у порівнянні з попереднім роком.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Роман Івашкевич, керівник департаменту "Споживча електроніка" в ТОВ "Епіцентр К", повідомив, що значна частина продажів припадає на тендери та оптові закупівлі, головними клієнтами яких є волонтерські організації та бізнес.

"За результатами квітня спостерігався значний приріст продажів павербанків (+38%) та зарядних станцій (+350%, тобто в 4,5 рази) в штуках порівняно з попереднім роком. Велику частку продажів становили тендери та гуртові покупки, основними покупцями яких є волонтерські фонди та бізнес", - розповів Івашкевич.

Повідомляється, що лише у перший тиждень травня було зафіксовано зниження продажів через святкові дні, проте з початком робочого тижня спостерігалося збільшення продажів через оголошення про можливі відключення електроенергії. Зокрема, продажі зарядних станцій у мережі "Епіцентр" подвоїлися порівняно з минулим тижнем, хоча в пікові дні квітня було продано на 40% більше.

Щодо генераторів, Сергій Орлов, керівник департаменту "Машини, станки, обладнання" в ТОВ "Епіцентр К", зазначив, що хоча загалом сплеск попиту на генератори не спостерігається, є точкові запити у регіонах, які найбільше постраждали від перебоїв з електропостачанням.

У Харкові, наприклад, зростає попит на потужніші генератори (від 10 кВт), які набувають здебільшого малі підприємства.

"Суттєву роль тоді відіграв фактор обстрілів на початку зимового сезону. Люди боялися холоду і темряви, а зараз перед нами літо, довший день, поки ймовірність відключень електроенергії людей не так сильно турбує", - пояснив Орлов.

Він відзначив, що в даний час низький попит на генератори частково пов'язаний з тим, що українці вже мають у своєму розпорядженні значний запас енергогенеруючого обладнання, накопичений у попередній кризовий період.

Армія РФ знов атакувала енергетичні об’єкти

Нагадаємо, в ніч проти 8 травня Росія атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у 6 регіонах України. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків.

Ворог атакував об’єкти у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Натомість у ДТЕК заявили, що ворог вночі атакував три теплоелектростанції компанії. Унаслідок цього є серйозні пошкодження обладнання.

Пізніше стало відомо, що 8 травня, під час ранкових обстрілів критичної інфраструктури, значних уражень було завдано і обʼєктам гідроенергетики. Внаслідок російської атаки дві ГЕС вивели з експлуатації. За інформацією від "Укргідроенерго", на сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень.

Зважаючи на досить складну ситуацію, міністр енергетики України Герман Галущенко пропонує українцям готуватися до будь-якого сценарію, навіть блекаутів.

Нагадаємо, 22 березня російські окупанти завдали по українській енергосистемі найбільш руйнівної атаки за останні два роки повномасштабної війни. Десятки ракет та дронів уразили об’єкти розподілу та генерації електроенергії по всій країні, а загалом у системі втрачено близько 2 ГВт доступної потужності. Зокрема, він зазначив, що значних руйнувань зазнали Бурштинська ТЕС на Франківщині і Ладижинська ТЕС на Вінниччині.

Джерело фото: ua.depositphotos.com