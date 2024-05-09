Дві ГЕС через російські обстріли вивели з експлуатації

8 травня, під час ранкових обстрілів критичної інфраструктури, значних уражень було завдано і обʼєктам гідроенергетики. Внаслідок російської атаки дві ГЕС вивели з експлуатації.

Про це повідомила пресслужба "Укргідроенерго".

Зазначається, що ворог продовжує масовано атакувати і знищувати енергетичну інфраструктуру України, завдаючи руйнівних цілеспрямованих ударів.

"На сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів", - підкреслюють в "Укргідроенерго".

Там додають, що нині підтримка, допомога і рішучі дії міжнародної спільноти як ніколи надзвичайно важливі.

Зауважимо, у ніч проти 29 березня під час ракетної атаки російські терористи свідомо цілили по Канівській та Дністровській гідроелектростанціях.

Ймовірно була атакована Кременчуцька ГЕС

Виведені з ладу ГЕС "Укргідроенерго" не називає, але пише, що вчора вони постраждали від масованої ракетної атаки.

Зауважимо, російська армія в ніч проти 8 травня атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у 6 регіонах України.

Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив про влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури в області.

Як повідомили в Кременчуцькій районній військовій адміністрації, у зв’язку з масованими обстрілами вночі, 8 травня, для проведення аварійно-відновлювальних робіт Кременчуцька ГЕС збільшить пропускну здатність води через шлюзи.

За офіційними даними, через це в районі Кременчука зросте рівень води у Дніпрі.

ДніпроГЕС зазнала атаки ворога

Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - ДніпроГЕС.

"На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та греблі", - повідомила пресслужба "Укргідроенерго".

У Дніпровську ГЕС поцілили 8 ракет, ураження дуже значні. Було два прямих влучання — в ГЕС-1 і ГЕС-2.

Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, вона пошкоджена серйозно. Є влучання в одну опору, розбиті підкранові балки. Наразі енергетикам вдалося запустити в роботу частину обладнання.

Через ворожий обстріл Дніпровської ГЕС “Укренерго” втратило ще близько 20% регулюючих потужностей. На повне відновлення роботи станції потрібно кілька років.

"Недостатня реакція світового товариства на руйнацію Каховської ГЕС спровокувала те, що ворог не побачив великих наслідків для себе. І тому надалі Росія продовжує бити по українських гідроспорудах. Це велика небезпека, що може призвести до екологічної катастрофи", - наголосив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.