Чи зможуть окупанти ракетними ударами зруйнувати ДніпроГЕС: що кажуть в ОВА

Окупанти не зможуть зруйнувати греблю Дніпровської гідроелектростанції у Запоріжжі новими ударами, хоча все залежить від типу ракет, які будуть застосовані.

Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Відповідаючи на запитання, чи є ризик руйнації греблі новими ударами, Федоров сказав: "Наскільки мені відомо – ні. Пошкодити можуть. Хоча ми не знаємо, які ракети будуть використовувати. Від цього багато залежить".

За його словами, єдиний спосіб захистити ДніпроГЕС – отримати нові протиракетні системи Patriot.

Як наголосив Федоров, російські загарбники обстрілюють Запоріжжя з відстані 60 км – ракети окупантів долітають за 30-40 секунд, тому місту вкрай необхідні системи протиповітряної оборони.

"ГЕС не сховати, бо вона "трохи завелика", і не перемістити – "трохи не мобільна", – зауважив очільник ОВА.

Раніше Федоров повідомляв, що про відновлення ДніпроГЕС мова зараз не йде, а можна говорити лише про відновлення логістики – дорожнього полотна, яке також було частково зруйновано внаслідок ракетного удару.

ДніпроГЕС зазнала атаки ворога

Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - ДніпроГЕС.

"На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та греблі", - повідомила пресслужба "Укргідроенерго".

У Дніпровську ГЕС поцілили 8 ракет, ураження дуже значні. Було два прямих влучання — в ГЕС-1 і ГЕС-2.

Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, вона пошкоджена серйозно. Є влучання в одну опору, розбиті підкранові балки. Наразі енергетикам вдалося запустити в роботу частину обладнання.

Через ворожий обстріл Дніпровської ГЕС “Укренерго” втратило ще близько 20% регулюючих потужностей. На повне відновлення роботи станції потрібно кілька років.

"Недостатня реакція світового товариства на руйнацію Каховської ГЕС спровокувала те, що ворог не побачив великих наслідків для себе. І тому надалі Росія продовжує бити по українських гідроспорудах. Це велика небезпека, що може призвести до екологічної катастрофи", - наголосив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.