Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot

Німеччина передасть Україні ще одну систему протиповітряної оборони Patriot, щоб допомогти відбивати атаки країни-агресора РФ.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Німеччини.

"Німеччина негайно передасть Україні ще одну систему протиповітряної Patriot для відбиття російських авіаударів. Вона буде поставлений на додаток до систем ППО, які вже поставлені та ще плануються", - йдеться у повідомленні.

Deutschland wird der #Ukraine unverzüglich eine weitere Feuereinheit #PATRIOT übergeben, um russische Luftangriffe abzuwehren. Sie wird zusätzlich zu den bereits gelieferten und weiterhin geplanten #Luftverteidigung​ssystemen abgegeben. pic.twitter.com/1oULQYqSRd — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) April 13, 2024

Як інформує ntv, передача стала можлива, оскільки систему ППО повернули з планового ремонту.

Президент Володимир Зеленський вже встиг подякувати канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за рішення щодо постачання ще однієї додаткової системи Patriot в Україну та ракет до наявних систем ППО.

"Дякую, Олафе, за твоє лідерство! Це справжній вияв підтримки України в критичний для нас час. Закликаю всіх інших лідерів держав-партнерів наслідувати цей приклад", - написав президент.

Україні потрібні Patriot

Україна знайшла у світі понад 100 доступних Patriot і прагне якомога швидше отримати хоча б 7 таких систем, щоб захистити міста, які найбільше потерпають від російських атак, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у коментарі для The Washington Post.

За словами міністра, під час нещодавньої зустрічі в Брюсселі, присвяченій 75-річчю НАТО, він різко сказав присутнім: "Вибачте, що зіпсував вечірку з нагоди дня народження, але хто може повірити, що наймогутніший військовий альянс у світі не може знайти 7 Patriot, щоб забезпечити ними єдину країну у світі, яка щодня бореться з балістичними атаками?"

Кулеба додав: він упевнений, що Україна з часом отримає більше систем Patriot, але затримки коштують життя українцям. Він розповів, що пропонував країнам позичити їх, пообіцявши повернути, тільки-но в них виникне така потреба. І зізнався, що відчув глибоке розчарування.

"Я відчуваю, що вдаряюся об стіну власною головою, хоча я дипломат, а це означає, що мушу розбирати стіну по цеглинці, – сказав Кулеба.

Про Patriot

Київ отримав свої перші батареї Patriot минулого літа, але тих трьох, які зараз є, недостатньо, щоб захистити всю країну від посилених повітряних бомбардувань Росії.

Одна батарея включає в себе: