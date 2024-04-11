Європарламент не фінансуватиме Раду ЄС, доки Україні не дадуть сім систем Patriot

Європейський парламент на засіданні у Брюсселі відклав затвердження бюджету Європейської Ради, вимагаючи від останньої надати Україні щонайменше сім систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це написав в соціальній мережі Х литовський депутат Андрюс Кубілюс.

"Європейський парламент призупинив рішення про фінансування Ради ЄС через зрив поставок систем Patriot в Україну", - написав Кубілюс.

Just now: The European Parliament has suspended the decision on financing the EU Council for failing to deliver Patriot systems to Ukraine. — Andrius Kubilius (@KubiliusA) April 11, 2024

Це рішення було ухвалене на тлі гострої потреби, про яку заявляли президент України Володимир Зеленський і міністр закордонних справ на протязі минулого тижня.

Пропозицію вніс до сесійної зали бельгійський депутат Гі Верхофстадт.

"Як ви всі бачили за останні 20 днів напади росіян збільшилися на звичайні міста України, лікарні, електростанції, багатоквартирні будинки… Я вважаю скандалом те, що Європа відкривала двері для України, а Європейська Рада навіть не спроможна прийняти рішення про відправку в Україну певної кількості протиракетних систем, які загалом є", - каже він.

Верхофстадт наголосив, що у Європі є 100 Patriot.

"Вони просять сім, щоб захистити їхні міста, а ми, європейці, не здатні це зробити. Отже, я пропоную, щоб ми будь-яким чином звільнили всі ці установи … щоб провести зустріч, щоб доставити ці сім систем", - зазначив він.

BREAKING — Parliament refuses discharge of the Council budget until European Council decided to support Ukraine with additional Patriot anti-missile systems ! pic.twitter.com/zDvA4xyUct — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) April 11, 2024

Сотня вільних Patriot

10 квітня у інтерв’ю виданню The Washington Post міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Україна знайшла 100 вільних батарей. Кулеба каже, що розчарований поведінкою партнерів і йому важко зрозуміти опір деяких країн щодо передачі хоча б однієї зі своїх систем Україні.

Володимир Зеленський нещодавно заявляв, що Україні потрібно 26 систем, щоб створити повний повітряний щит над Україною, але Кулеба зосереджений над тим, щоб якомога швидше отримати сім.

Під час нещодавньої зустрічі в Брюсселі, присвяченій 75-річчю НАТО, Кулеба різко сказав присутнім: "Вибачте, що зіпсував вечірку з нагоди дня народження, але хто може повірити, що наймогутніший військовий альянс у світі не може знайти сім батарей Patriot, щоб забезпечити єдину країну в світі, яка щодня бореться з балістичними атаками?"

Додамо, що батарея Patriot коштує більше 1 мільярда доларів і є на першому місці в списку бажаних озброєнь України. Київ отримав свої перші батареї Patriot минулого літа, але тих трьох, які зараз є, недостатньо, щоб захистити всю країну від посилених повітряних бомбардувань Росії.

Одна батарея включає в себе:

пункт керування (КП батареї) AN/MSQ-104,

багатофункціональна станція радіолокації (РЛС) AN/MPQ-65 (надходить на озброєння замість AN/MPQ-53),

до восьми пускових установок (ПУ) М901,

зенітні керовані ракети MIM104 (MIM104C для модифікації PAC-2),

джерела енергопостачання AN/MJQ-20,

засоби зв'язку комплексу.

Зауважимо, що за інформацією ЗМІ, 10 березня недалеко від Покровська росіяни виявили український конвой, до складу якого входили встановлені на вантажівці пускові установки для наземного комплексу Patriot. Вони вдарили по конвою ракетою "Іскандер". Дві пускові установки Patriot вибухнули і були знищені, їхній екіпаж загинув.